В России за сутки выявили 13,3 тыс. случаев коронавируса

В России за последние сутки коронавирус выявили у 13 397 человек, сообщает оперштаб 16 июня. Нарастающим итогом в стране выявлено 5 249 990 инфицированных. За сутки скончалось 396 пациентов, число летальных исходов за все время достигло 127 576 человек. 15 июня сообщалось о 14 185 новых случаях заражения коронавирусом. За сутки в России выписаны 10 256 человек, в общей сложности поправились 4 828 500 россиян.

На первом месте среди регионов по заболевшим продолжает оставаться Москва, в столице за сутки выявлено 5782 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3045 человек, скончались 75 пациентов. В топ-5 по заболеваемости вошли Московская область (+1187), Санкт-Петербург (+927), республика Бурятия (+212) и Нижегородская область (+191).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 176 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,8 млн человек в США — более 33,4 млн случаев, Инди. Лидерами по числу заболевших остаются США (более 29,6 млн), далее следуют Бразилия (свыше 17,5 млн), Франция (более 5,8 млн) и Турция (5,3 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.

