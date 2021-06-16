Столичный Депздрав сообщил подробности о борьбе с ковидом в Москве

Как сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения в ответ на запрос Expert.ru, «за последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекцией резко осложнилась». Эпидемиологи, разъясняется в сообщении, «связывают динамику числа заболевших с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер».

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В ответе приводятся конкретные данные о росте числа заражений: «Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. Показатели заболеваемости и госпитализаций продемонстрировали такой рост впервые с начала года».

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Значительно выросло число больных, которым требуется аппарат искусственной вентиляции легких: «В московских больницах, работающих с пациентами с коронавирусом, на аппаратах ИВЛ находятся примерно на 30% больше, чем неделю назад», — сообщает Депздрав.

Изменилась, заметно помолодев, возрастная структура заболеваемости коронавирусом: «Важно отметить, что среди заболевших за два месяца существенно, на 35%, увеличилась доля молодых людей (от 18 до 35 лет) и сейчас составляет почти треть в общем объеме заболевших», — указывают медики. «Именно поэтому общественные места, которые чаще всего посещают молодые люди, приостановят свою работу», — поясняется в ответе.

Столичная медицина нарастила мощности для противостояния пандемии. «Сейчас пациентов с ковидом принимают 25 больниц, в том числе 5 резервных госпиталей. Увеличилось количество коек с 12 до 16 тысяч. Полностью на лечение пациентов с ковидом перешла ГКБ № 15 им. Филатова. В стационаре оборудовано почти 1900 мест для лечения коронавируса, включая 162 койки реанимации», — сообщили в Департаменте здравоохранения города Москвы.

Вирусолог: это не «московский штамм» а индийский

Напомним, что, начиная с 10 июня показатели заболеваемости в столице неизменно превышают отметку в 5 тыс. человек, впрочем, после пика в 7 с лишним тысяч они снизились примерно на 2 тысячи.

Согласно данным Роспотребнадзора, на 16 июня суточное число инфицированных в столице составило 5782 человека. Всего же за последнюю неделю в Москве заразились SARS-CoV-2 44680 человек. На фоне происходящего московская мэрия ввела целый ряд дополнительных анти-ковидных мер, включающий усиление мероприятий по контролю за соблюдением санитарного режима, а главный санитарный врач Москвы принял постановление об обязательной вакцинации 60% работающего населения.

«Несомненно, уже стоит говорить именно о третьей волне распространения коронавирусной инфекции, а не о разовой вспышке, — убежден доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, в прошлом заведующий лабораторией особо опасных вирусных инфекций Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии “Вектор” Александр Алексеевич Чепурнов. — Данные последних дней, а точнее их стабильность, позволяют утверждать, что мы имеем дело с весенне-летним подъёмом заболеваемости, определяемом именно как новая волна коронавируса».

Чепурнов считает, что меры, предпринятые для снижения заболеваемости, будут иметь эффект, но для этого потребуется известное время.

«Справиться с ситуацией удастся только в том случае, если вакцинировать достаточное количество граждан хотя бы к сентябрю, – полагает эксперт. – Причём, на мой взгляд, прививки необходимо сделать и уже переболевшим COVID-19, использовав для этого недавно введённую в обиход вакцину “Спутник-Лайт”. Опыт Израиля позволяет утверждать, что повторная вакцинация переболевших однокомпонентной вакциной дает даже больший эффект с точки зрения формирования популяционного иммунитета, нежели вакцинация двухкомпонентной вакциной ещё не переболевших».

При этом Александр Чепурнов считает, что говорить о некоем «московском штамме» пока преждевременно. Мутации вируса, позволяющие определять его как новый штамм, выявляются достаточно быстро. В случае с нынешней волной мы имеем дело скорее с индийской разновидностью вируса, нежели с каким-то отечественным штаммом, полагает вирусолог.