Столичные компании налаживают связи с Чили

Освоение предпринимателями новых зарубежных направлений позволяет им не только продавать свою продукцию за пределами внутреннего рынка, но еще и обеспечивает их стабильным притоком иностранной валюты в условиях перманентного снижения курса рубля. Это особенно важно в том случае, если производство зависит от импортного оборудования, его компонентов или сырья. Кроме того, валютная выручка повышает инвестиционную привлекательность предприятия особенно в кризисные периоды.

«По данным Центра поддержки и развития экспорта «Моспром» в 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Латинской Америки составил около 122 млн долларов США, из которого большая часть – более 96 млн долларов США – приходится на промышленный экспорт. Агропромышленный экспорт московских компаний составляет более 25 млн долларов США и вырос по сравнению с 2019 годом на 3,4%. Всего в 2020 году Москва экспортировала свою продукцию в 20 из 21 страны региона», – отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Опыт Москвы показывает, что в процессе поиска экспортных направлений компаниям не стоит пренебрегать даже самыми смелыми вариантами – и в этом смысле очень показателен опыт торговых отношений с Республикой Чили. По итогам 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) столицы в эту страну по некоторым категориям товаров значительно вырос. Так, например, поставки черного чая составили 1,5 млн долларов, что в тринадцать раз больше, чем годом ранее. Такой рост объясняется тем, что в 2019 году московские компании впервые вышли на новый рынок, ранее экспорт черного чая в Чили не осуществлялся. И это при том, что черный чай поставляется в эту страну только на протяжении двух последних лет – раньше Москва в Чили его не экспортировала. В меньшей степени, но тоже довольно значительно, столичные предприятия нарастили поставки косметических средств, а именно средств для макияжа и ухода за кожей – до 0,6 млн долларов против 0,2 млн годом ранее.

Одним из прошлогодних новшеств стал экспорт расфасованных лекарств, и сразу же из всех товарных групп они вышли на девятое место – 0,12 млн долларов, причем, учитывая общий стремительный рост столичного экспорта расфасованных лекарств (плюс 55% за прошлый год, до 164,4 млн долларов суммарно по всем странам), эта тенденция будет только нарастать.

Столичная химическая промышленность тоже чувствует себя на чилийском рынке вполне комфортно: за прошлый год ее доля в структуре экспорта Москвы в эту страну выросла с 12% до 29% и составила 3,54 млн долларов. Ключевые товары, пользующиеся спросом – диагностические и лабораторные реагенты и пигменты.

Опыт сотрудничества

В юридическом плане торгово-экономические отношения между двумя странами основываются на соглашении от 1993-го года и межведомственных соглашениях между Торгово-промышленной палатой РФ и Национальной торговой палатой Чили, Союзом промышленников и предпринимателей России и Обществом содействия промышленному развитию Чили, а также между Центральными банками двух стран.

В то же время у столичных компаний есть возможности для налаживания выгодного сотрудничества с чилийскими предприятиями. У некоторых такой опыт уже есть.

«В истории компании у нас уже была поставка электрофильтра для котельных, которые работают на биотопливе. Эти фильтры позволяют добиваться высокой степени очистки воздуха от вредных веществ, образующихся при сжигании топлива. Но мы выступали не от своего лица, а как подрядчик при строительстве котельной», - вспоминает руководитель отдела маркетинга «Финго-Комплекс» Максим Давыдов.

В последние пять лет компания реализует новую стратегию по возвращению на экспортные рынки, и в первую очередь ей в этом помогают недавно полученные европейские сертификаты качества, которые котируются и в других странах. Но чтобы получить доступ к рынкам других стран необходимы бизнес-миссии, которые организует центр «Моспром», рассказывает собеседник издания.

«На данном этапе у нас прошло первое знакомство с контрагентами из горнодобывающей промышленности Чили, и, в случае появления новых проектов в стране, мы рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество», - подытожил Максим Давыдов.

Другие компании рассчитывают не только поставлять свою продукцию на чилийский рынок, но и наладить ее сервисное обслуживание, для чего планируют открывать свои представительства как в регионе, так и на всем континенте.

«Наша продукция предназначена для горнодобывающей и горно-металлургических отраслей, которые в достаточной степени развиты на чилийском рынке. Специфика производимого нами оборудования в первую очередь заключается в обеспечении сервисной поддержки наших клиентов. Для этого мы запланировали в ближайшие годы открытие представительств в ряде южноамериканских стран, в том числе и в Чили», - рассказал «Эксперту» представитель НТЦ «Бакор», производящий системы фильтрации концентратов, шламов и хвостов. В компании отметили, что значительную помощь им оказывают существующие меры поддержки ННЭ. Например - организация бизнес-миссий, участия в выставках, компенсация расходов на транспорт при экспорте товаров. «Моспром» в том числе подготовил стенд компании для профильной выставки в Чили.

Ниши для бизнеса

В значительной степени экономика Чили зависит от добычи и зарубежных поставок меди, цены на которую стремительно растут. Поэтому компании из Москвы могут поставлять на чилийский рынок технологии для наращивания безопасной подземной добычи, автоматизированные системы и робототехнику, а также программное обеспечение и услуги, связанные с охраной окружающей среды.

«Российским компаниям есть что предложить Чили. Эта страна - крупнейший поставщик меди в мире. Кроме того, в Чили развито и горное дело - здесь добывается молибденовые руды. Многие московские предприятия отработали в России технологии горнорудной добычи и могут на равных конкурировать с поставщиками из других стран» - говорит глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Актуальной задачей для властей Чили остается и модернизация транспортной инфраструктуры, в том числе общественного транспорта, железных дорог и метрополитена. В этом отношении Москва может поделиться технологиями и опытом строительства крупнейшего в мире проекта в области метростроения – Большой кольцевой линии протяженностью 70 км (из существующих аналогов ближайшее – вторая кольцевая линия пекинского метро длиной 57 км).

«Московские инженеры и строители получили большой опыт самого современного строительства транспортной инфраструктуры в рамках модернизации московского железнодорожного узла, строительства хорд и автострады Москва – Санкт-Петербург, расширения сети московского Метрополитена. Этот ценный опыт может быть предложен не только Чили, но и другим странам Латинской Америки» - говорит Наталья Шувалова.

Касательно сельского хозяйства, учитывая заметную экспансию чилийских вин на мировом рынке, у российских поставщиков удобрений также остается пространство для расширения экспорта, хотя уже сейчас они составляют значительную часть российского экспорта в Чили – в 2020-м году их поставки составили суммарно 9,8 млн долл.