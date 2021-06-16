Центр притяжения туристов, ученых и студентов

Стратегический мастер-план комплексного развития Байкальска представил «Центр развития Байкальского региона» - дочерняя компания ВЭБ.РФ. Разработчики мастер-плана – КБ «Стрелка» и Сибирская лаборатория урбанистики при участии правительства Иркутской области.

Мастер-план призван обеспечить новый современный вектор развития Байкальска, повысить качество жизни местных жителей, обеспечить инвестиционную и туристическую привлекательность города, а также сохранить уникальную экологию территории. Презентация мастер-плана прошла на площадке стенда Сибирского федерального округа «Большая Сибирь» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Цель разработки мастер-плана - комплексное, стратегическое, ориентированное на экологию развитие Байкальска. Основная задача – повышение качества жизни населения, формирование качественной городской среды, создание условий для инвестиций, в том числе с целью развития туристско-рекреационного кластера» - говорит заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Авторы плана сделали ставку на четыре основных направления: город для жизни и творчества, международный центр ответственного туризма, спортивный и здоровый город, территория чистого производства. В мастер-плане обозначены ключевые направления развития города до 2030 и 2040 годов, предложены варианты размещения новых городских объектов и экологически чистых производств, а также обозначены варианты развития бывшей промплощадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), очистку которой планируется завершить к 2025 году.

Один из ключевых проектов в модернизации Байкальска - Международный центр водных ресурсов (МВЦ) – совместный проект En+ Group и ВЭБ.РФ.

Еще в 2011 году основатель En+ Group Олег Дерипаска предложил на месте БЦБК создать Центр водных ресурсов, который стал бы новым символом Байкала. С помощью МВЦ En+ Group создаст объекты туристической инфраструктуры, которые в перспективе позволят всем — и местным жителям, и туристам, и бизнесу — не нагружать Байкал и его экосистему. «Международный центр водных ресурсов – это хаб. Для сравнения, такой же хаб есть в Женеве. Надеюсь, нам удастся построить хаб в Байкальске такого же уровня и даже лучше. Планы у нас большие» - говорит заместитель генерального директора по новым проектам РУСАЛа Алексей Арнаутов.

По его словам, в хабе будут объединены три элемента: экологичное производство по розливу воды, большой научный блок, связанный с изучением экосистем и экологическим мониторингом озера Байкал, а также образовательный кластер, доступный для учащихся по всему миру.

Так лаборатория МВЦ, может стать ядром проекта по восстановлению площадки, где располагался БЦБК. «Научный центр прямо на месте Байкальского целлюлозно-бумажного комбината — это подтверждение того, что эволюция произошла», — ранее отмечал Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию EN+ Group. Учебную инфраструктуру предоставит Иркутский государственный университет. Ранее в этом году именно с этим университетом подписала соглашение En+ Group. Совместная деятельность будет направлена на развитие системы экологического мониторинга в районе Байкальска: долговременный мониторинг экологической ситуации в ходе рекультивации БЦБК и реализации проекта МВЦ. Кроме того, ИГУ будет оценивать чистоту воды озера Байкал и смежных водных бассейнов.

Туристическая Мекка

Мастер план содержит конкретные проекты по строительству жилья и гостиниц, включая реновацию деревянной и модернизацию панельной застройки, по возведению коммерческих, социальных и спортивных объектов, созданию современных общественных городских пространств. В частности, предложены проекты по благоустройству набережной и обеспечению выхода Байкальска к озеру, а также по созданию линейного парка в долине реки Харлахта. Также представлены варианты инфраструктурных решений, в том числе по развитию инженерных систем и теплоснабжения, транспорта и улично-дорожной сети, сценарии внедрения современных цифровых систем и сервисов.

Уже сегодня – туризм растущая отрасль Байкальска. Людей привлекают живописность пейзажей и мягкий для Сибири климат. На отдых сюда едут активные и спортивные туристы. Здесь функционирует один из лучших в Сибири горнолыжных комплексов Гора Соболиная, включающая 12 трасс различной степени сложности и прекрасно развитая инфраструктура. В окрестностях - множество треккинговых троп для пешего туризма, интересных природных достопримечательностей.

Реализация мастер-плана привлечет в город новых жителей — к 2040 году ожидается увеличение населения до 30 тысяч жителей. Туристический поток возрастет до 1,2 млн человек в год, в том числе благодаря появлению к 2030 году более 15 км новых горнолыжных трасс и более 100 км эко-троп.

МВЦ будет стимулировать не только развитие туризма, но и создаст научную и производственную базу. Это решит и накопившиеся социальные проблемы Байкальска. «Необходимо помнить о людях, которые живут на Байкале. «Необходимость привлечения специалистов высочайшего уровня, безусловно, важна, но все люди, которые живут в Байкальске, должны быть обеспечены рабочими местами и улучшить качество своей жизни», - говорит заместитель начальника Экспертного управления Администрации президента РФ Светлана Лукаш. - Научный центр, и производство по розливу воды дадут регионы необходимые рабочие места. Их нехватка особенно ощущается после закрытия БЦБК, ведь комбинат был градообразующим предприятием».

«Проделана большая колоссальная работа. Да, конечно, у нас еще есть некоторые шероховатости, некоторые не до конца проработанные моменты, но, я думаю, что мы в процессе все это устраним и будем двигаться только вперед» - заключил глава администрации Байкальска Василий Темгеневский.