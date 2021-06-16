Европа вынуждена возвращаться к углю из-за дефицита газа

Европа столкнулась с нелегким выбором. Для того, чтобы удовлетворить потребность в энергии, которая, естественно, резко выросла при восстановлении экономики после пандемии, необходим, как сейчас выясняется, уголь, от которого континент, поставивший серьезные задачи в борьбе с изменениями климата, твердо намерен полностью избавиться в самом близком будущем. Уголь же сейчас необходим, потому что в Старом Свете катастрофически не хватает газа, который значительно чище угля в отношении выбросов вредных веществ в атмосферу при сгорании. Запас голубого топлива в европейских газохранилищах сейчас на 25% ниже среднего уровня за пять лет.

После долгой и более холодной, чем обычно, зимы потребление угля в Европе в этом году выросло, по словам аналитика Axpo Solutions AG Энди Соммера, на 10-15%. После окончания локдаунов и открытия экономик люди начали возвращаться на свои рабочие места. Естественно, резко выросло потребление электроэнергии. В результате стремительного роста спроса такие европейские страны, как Германия, Нидерланды и Польша, вынуждены возвращаться к углю, чтобы не дать погаснуть свету в офисах, на заводах и в жилых домах.

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«Спрос на энергию в Европе довольно высокий,- заявил Соммер в интервью Bloomberg.- Сейчас происходит восстановление после пандемии, а запасы газа, между тем, очень низкие…»

Возвращение угля в Европе сейчас тем более некстати, потому что во второй половине года в Глазго должен пройти очередной саммит по климату. Кстати, на саммите G7 в Корнуоле лидеры наиболее развитых экономик так и не смогли договориться о дате прекращения использования угля.

Конечно, Европе не повезло с погодой. Очень холодная зима привела к резкому увеличению потребления топлива для обогрева зданий и жилых домов. При этом так получилось, что основная часть танкеров со сжиженным газом отправилась этой зимой не в Европу, как обычно, а в Азию. Европу же газом снабжала через Украину Россия.

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В результате стечения множества обстоятельств запасы газа в европейских хранилищах сейчас газа на четверть меньше среднего пятилетнего уровня. Не удивительно, что цена на «эталонный» для континента голландский газ выросла в этом году более чем на 50%, а фьючерсы сейчас продаются почти по самым высоким для этого времени года ценам после 2008 года.

«Все думали, что Россия будет поставлять через Украину больше газа,- объясняет начальник энергетического отдела лондонской консалтинговой фирмы Energy Aspects Тревор Сикорски,- но этого не произошло. На рынке сейчас большой дефицит газа. Отсюда и возвращение других видов топлива».

После окончания локдаунов и начала постепенной отмены ограничительных мер резко выросло потребление электроэнергии. Оно во многих европейских странах, включая ФРГ, Испанию и Чехию, значительно выше среднего пятилетнего уровня, говорится в исследовании Morgan Stanley. Правда, в таких странах, как Италия и Франция, спрос на энергию изменился не сильно.

Кроме существенного снижения запасов газа в хранилищах, на состояние европейского энергетического рынка негативно повлияла и ситуация в Норвегии. Поставки газа из северного королевства, являющегося одной из главных энергетических держав континента, из-за ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры сейчас ограничены. В результате коммунальные предприятия и компании были вынуждены вспомнить о добром старом угле несмотря на то, что стоимость квот на вредные выбросы в Европе в этом году вплотную приблизилась к рекорду. Все это привело к тому, что сжигание угля по-прежнему может оставаться выгодным.

Энди Соммер, например, считает, что даже с такими высокими ценами на выбросы двуокиси углерода производить энергию из угля даже новейшие высокопроизводительные электростанции смогут до 2023 года.

В декларации саммита G7 подтверждено, что уголь является главным источником выбросов парниковых газов в атмосферу планеты. Тем не менее, наиболее развитые страны пообещали в Корнуоле только «ускорить разработку и внедрение технологий, которые позволят ускорить переход от угля к другим видам топлива». В этом отношении, конечно, встреча мировых лидеров разочаровала.

Топменеджер австралийского Whitehelm Capital Low Carbon Core Infrastructure Fund Урсула Тонкин, например, считает, что избавиться от угля удастся не раньше 2030-35 годов.

«Политики, конечно, играют важную роль,- объяснила она свой прогноз,- но еще важнее экономика…»