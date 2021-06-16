В Кремле прокомментировали введения принудительной вакцинации от COVID по России

По заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, речи о введении в России обязательной вакцинации всего населения от коронавируса на данный момент не идет.

«По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет», — заявил чиновник, отвечая на вопрос агентству «РИА Новости».

16 июня стало известно, что главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова подписали постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Московский градоначальник, комментируя данное решение, назвал его крайне тяжелым, но необходимым в сложившейся эпидемиологической обстановке, которую он охарактеризовал как драматическую.

В России за последние сутки коронавирус выявили у 13 397 человек, сообщает оперштаб 16 июня. Нарастающим итогом в стране выявлено 5 249 990 инфицированных. За сутки скончалось 396 пациентов, число летальных исходов за все время достигло 127 576 человек. 15 июня сообщалось о 14 185 новых случаях заражения коронавирусом. За сутки в России выписаны 10 256 человек, в общей сложности поправились 4 828 500 россиян.

