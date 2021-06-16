В Москве ввели обязательную вакцинацию от COVID-19. Кого она коснётся?

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, согласно которому работники сферы торговли и услуг российской столицы в обязательном порядке должны пройти вакцинацию от COVID-19.

Согласно документу, выдержки из которого публикует РИА Новости, обязательные прививки должны сделать работники торговли и общепита, фитнес-клубов и салонов красоты, общественного транспорта и такси, образования и здравоохранения, а также почты, банков и МФЦ.

При этом работодатели должны до 15 июля обеспечить вакцинацию 60% сотрудников первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной. К 15 августа те же 60% сотрудников должны сделать вторую прививку.

Вслед за столицей обязательную вакцинацию также ввели в Московской области. Главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова объявила о проведении обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан, проживающих в регионе. Речь идёт о работниках сферы торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, сферы бытовых услуг, общепита, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и социальной защиты.

Ранее сообщалось, что в Кремле уже оценили решение властей Москвы и Подмосковья. Как заявил руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков, для активизации процесса вакцинации в стране хороши «любые меры».

«Безусловно, в данном случае хороши любые меры, которые помогут активизировать процесс вакцинации», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков при этом положительно ответил на вопрос об уместности мер стимулирования сознательности россиян в вопросе вакцинации.

В России за последние сутки коронавирус выявили ещё у 13 397 человек. Нарастающим итогом в стране 5 249 990 инфицированных. За сутки скончалось 396 пациентов, число летальных исходов за всё время достигло 127 576 человек.

На первом месте среди регионов по заболевшим продолжает оставаться Москва, в столице за сутки выявлено 5782 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3045 человек, скончались 75 пациентов. В топ-5 по заболеваемости вошли Подмосковье (+1187), Санкт-Петербург (+927), республика Бурятия (+212) и Нижегородская область (+191).

Напомним, рост новых случаев заражения COVID-19 произошёл в начале июня. Так, заболеваемость 6 июня выросла на 11%, в последующие дни прирост составил до 20%. При этом чаще стали болеть люди от 18 до 60 лет, те, кто посещает общественные места и пользуется общественным транспортом. Среди заболевших 73% – работающие люди, 14% – пенсионеры, 13% – дети.