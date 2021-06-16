В правительстве решили, как будет отмечаться 200-летний юбилей Александра Островского

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела первое заседание организационного комитета празднования 200-летия со дня рождения Александра Островского.

По итогам заседания утверждён план основных мероприятий празднования 200-летия со дня рождения Александра Островского, а также дано поручение Минкультуры России совместно с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым и общероссийской общественной организацией «Союз театральных деятелей Российской Федерации» представить предложения по созданию культурно-туристского кластера в Островском районе Костромской области, сообщает сайт правительства РФ.

Провести в 2023 году масштабные мероприятия в честь 200-летнего юбилея Александра Островского предложил председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин на заседании Совета по культуре и искусству при Президенте России 27 октября 2020 года. Инициативу поддержал Владимир Путин.

Минкультуры совместно с членами профильной рабочей группы Союза театральных деятелей и профессиональным сообществом сформировало план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея великого драматурга.

В план пока что вошли 68 мероприятий, связанных с жизнью и творчеством Александра Островского и отражающих его вклад в развитие русской литературы и становление национального театра. Отдельно в документе отражены три направления по линии Малого театра России, музея-заповедника «Щелыково» и Союза театральных деятелей.

В частности, к юбилею выдающегося драматурга театры федерального ведения поставят спектакли по произведениям А.Н.Островского, будут проводиться выставки, научные конференции, творческие лаборатории, книжные экспозиции, выпускаться фильмы.

Задумано также создать фирменный стиль юбилейных мероприятий, выпустить коллекционную почтовую марку с портретом писателя и создать специализированный раздел на портале «Культура.РФ».

За рубежом на базе российских центров науки и культуры покажут спектакли ведущих российских театров, пьесы Островкого будут переводить на редкие языки мира (переводы на основные языки уже существуют), проведут творческие лаборатории и международный фестиваль русских театров зарубежья.

В Островском районе Костромской области создадут специальный культурно-туристский кластер для поклонников таланта Островского.