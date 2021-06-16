В России появится новый вариант СУ-57

Министерство обороны России и КБ «Сухого» объявили о планах по разработке двухместного варианта истребителя пятого поколения Су-57 в экспортном варианте. Об этом сообщает вице-премьер Юрий Борисов в ходе своей рабочей поездки в Приморский край. Он уточнил, что новая модификация самолета позволит расширить спрос на истребитель среди иностранных заказчиков, а также создаст дополнительный спрос среди уже устоявшихся клиентов.

«Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года по мере того, как будет наша российская армия насыщаться этой моделью. Иностранные заказчики сначала смотрят, как ведет себя тот или иной вид оружия Вооруженных сил России», - добавил Борисов.

Известный ранее, как ПАК ФА, СУ-57 является истребителем пятого поколения. Машина способна уничтожать все виды воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет боевая машина, созданная с применением технологии «стелс», совершила в 2010 году. Самолет обладает сверхманевренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, новым комплексом вооружения.

На техническом форуме «Армия-2018» был подписан контракт на 76 истребителей Су-57 для Минобороны. Этими самолетами планируется оснастить три авиационных полка.

