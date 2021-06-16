В Женеве началась встреча Путина и Байдена

В Женеве на вилле Ла Гранж начались переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Встреча проходит в узком составе, передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Переговоры проходят в зале библиотеки на первом этаже виллы Ла-Гранж. Перед их началом в помещение запустили представителей СМИ для протокольной съёмки, и оба лидера сделали несколько ремарок. Кроме того, они также обменялись парой слов.

ТАСС сообщает, что российский лидер в начале встречи поблагодарил американского коллегу за инициативу её проведения.

«Господин президент, хочу поблагодарить вас за вашу инициативу нынешней встречи», – обратился Путин к Байдену.

При этом он отметив, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, подчеркнул, что эта встреча будет продуктивной. В свою очередь Байден заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным сферы потенциального сотрудничества, а также разногласия.

После протокольной съемки саммит официально стартовал за закрытыми дверями. Предположительная его продолжительность 4 часа 45 минут. Переговоры будут состоять из трёх частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе.

Ранее сообщалось, что самолёт ИЛ-96 с российским лидером Владимиром Путиным на борту приземлился в аэропорту Женевы. Через некоторое время по трапу лайнера спустился президент РФ, который сел в отечественный автомобиль Aurus и в сопровождении кортежа направился на виллу Ла Гранж.

Известно, что в делегацию РФ вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, руководитель пресс-службы главы РФ Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и заместитель главы МИД Сергей Рябков и заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, а также специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.