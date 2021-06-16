Вакцинироваться нельзя отказаться

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в столице главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева издала 15 июня постановление «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Речь в постановлении идет об обеспечении вакцинации от COVID-19 категорий граждан, подлежащих ей в обязательном порядке. Привить таких работников первым компонентом должны до 15 июля, вторым — до 15 августа. Прививку необходимо сделать препаратом, который прошел госрегистрацию в РФ.

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В постановлении говорится, что интенсивность прироста заболеваемости возросла с 6 июня 2021 года, когда она за сутки составил 11%, а в последующие дни до 20%. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Москве ухудшается, анализ показывает, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет — таковых среди заболевших 60%. В постановлении также приводится социальный состав больных: работающее население — 73%, дети —13%, пенсионеры — 14%.

Действие постановления распространяется на салоны красоты, предприятия и учреждения торговли, физкультурно-оздоровительные, бытовых услуг и общественного питания, банковского и почтового секторов, общественного транспорта, образования и здравоохранения, культуры и искусства и целый ряд других.

Однако ни о какой принудительной вакцинации речь не идет, поэтому обязательной эту вакцинацию назвать нельзя, поясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Moscow Legal» Алексей Хоруженко.

«У работника нет обязательства вакцинироваться, — подчеркивает адвокат. — Согласно Конституции РФ, человек вправе распоряжаться своим здоровьем, как он хочет. Забота о здоровье — это его личное дело. Это работодателю грозят штрафные санкции за невыполнение нормы по вакцинации 60% сотрудников, но как работодатель будет решать эту проблему — это уже другой вопрос».

Ответственность за выполнение постановления действительно лежит на работодателе. В соответствии со статьями 6.3 КоАП РФ и 3.18 КоАП Москвы, индивидуальные предприниматели могут быть оштрафованы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридические лица — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Более крупные штрафы предусмотрены в случае повторного нарушения: должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, индивидуального предпринимателя или юридическое лицо — от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановить его работу на срок до 90 суток.

В законе также предусмотрены штрафы для физических лиц, однако это не касается отказа от вакцинации, успокаивает Хоруженко. По закону работодатель не может принудить работника проходить вакцинацию, он может только каким-либо образом мотивировать сотрудника сделать прививку (например, в некоторых компаниях сотруднику выделяют дополнительный выходной).

«Законом не предусмотрены последствия в случае отказа сотрудника от вакцинации, — подчеркивает адвокат. — Но работодатель может пойти на какие-то внутренние меры, использовать неофициальные рычаги давления. Работодатель должен самостоятельно мотивировать 60% сотрудников сделать вакцинацию. То есть это полупринудительно-добровольная история, а не обязательная вакцинация.»

Хоруженко допускает, что в будущем в Трудовой кодекс РФ могут ввести какую-то статью, которая даст возможность работодателю накладывать санкции на сотрудника, не желающего вакцинироваться, однако на данный момент такое законом не предусмотрено.

Надо отметить, что многие организации и учреждения задолго до выпуска постановления уже начали кампанию вакцинации.

В частности, пресс-служба Высшей Школы Экономики сообщает, что с того момента, когда стали доступны вакцины против COVID-19, вуз на постоянной основе делает всё возможное, чтобы мотивировать сотрудников и студентов на вакцинацию. Сейчас в ВШЭ проходит уже вторая прививочная кампания; спрос на вакцинацию большой, и в вузе прививают всех желающих — в том числе иностранных граждан и даже родственников студентов и сотрудников. Для этого в ВШЭ работает медицинский пункт, который осуществляет вакцинацию двумя препаратами, прошедшими госрегистрацию в РФ.