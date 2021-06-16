Владимир Ефимов: Выпуск продукции резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" вырос на 23% в 2020 году

Резиденты особой экономической зоны Москвы в 2020 году произвели продукции на общую сумму 19 млрд рублей, это на 23% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Больше всего в 2020 году было выпущено продукции в сфере электроники, оптики и робототехники, на общую сумму 12,68 млрд рублей. На долю промпредприятий этих отраслей приходится 67% объема всей продукции, создаваемой в ОЭЗ «Технополис «Москва». За все время существования особой экономической зоны объем произведенной продукции достиг почти 81 млрд рублей», – сказал заместитель мэра.

Второе место по объему выпускаемой продукции заняли предприятия кластера медицинских технологий, оборудования и биофармы. «На их долю приходится 13% от общего объема выпускаемой продукции. Этот результат во многом был достигнут благодаря оперативному реагированию на вызовы пандемии. Предприятия медицинского кластера в сжатые сроки наладили выпуск необходимой медтехники и оборудования, а также перепрофилировали свои производства», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Наращивать производство резидентам в том числе помогают предоставляемые льготы. «Для предприятий-резидентов предусмотрены существенные налоговые льготы и другие преференции. В ОЭЗ созданы комфортные условия для развития бизнеса, о чем свидетельствует увеличение выручки компаний. Этот показатель в 2020 году достиг 26 млрд рублей, что на 13% больше, чем в предыдущем году», - отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.