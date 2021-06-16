В Белом доме назвали точное время начала встречи Путина и Байдена в Женеве

Встреча президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве начнется в 13:35 по местному времени (14:35 по московскому), согласно графику президента США, обнародованному Белым домом. Об этом сообщает ТАСС.

Расширенная двусторонняя встреча начнется в 14:55 по местному времени (15:55 по московскому). В 16:40 по местному времени (17:40 МСК) президент США "продолжит расширенную двустороннюю встречу" с Путиным.

Согласно расписанию, пресс-конференция Байдена состоится позже в тот же день, но точное время неизвестно.