Заседание ФРС: сегодня может быть совершен исторический разворот

Колоссальные стимулы, запущенные для помощи экономике во время пандемии, уже во многом стали причиной роста инфляции по всему миру и подняли стоимость фондовых активов до рекордных отметок.

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Кроме того, банки с учетом требований к резервам, уже в буквальном смысле захлебываются от поступающих в систему денег, поэтому от ФРС все ждут четких сигналов о скором начале сворачивания стимулов.

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Впрочем, участников рынка не меньше волнует и вопрос сроков повышения ставок — ведь эти процессы могут идти параллельно. К тому же, финансовые власти США уже намекали на такой сценарий. Совсем недавно министр финансов США, в прошлом глава Федрезерва, Джанет Йеллен заявила, что рост инфляции позволит регулятору повысить ставки и покончить наконец с эпохой нулевых и даже отрицательных ставок — то есть запустить процесс нормализации.

«В целом мне понравилось то заявление Йеллен. Действительно мир и финансовый рынок уже устали от сверхмягкой денежно-кредитной политики, которая способствует перманентному надуванию пузырей в тех или иных отраслях, и к тому же, на примере отрицательных процентных ставок полностью перечеркивает базовые экономические постулаты. Однако возникает вопрос, а что мешало продолжить эту политику в 2019 году, когда Пауэлл после падения рынков вдруг испугался и развернул цикл ужесточения вспять? А ведь тогда были все условия, чтобы вернуться к нормальным ставкам. Также вопрос, как переходить к повышению ставок при таком колоссальном уровне долга и заемных средств на рынке?» — поделился мнением старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Долгожданный прогноз может и не прозвучать

На эти и другие вопросы и предстоит ответить чиновникам-финансистам из Федеральной резервной системы. Собственно, именно этого от них и ждут участники рынка.

Как раз на сегодняшнем заседании ФРС обнародует обновленные экономические прогнозы, в которых в том числе указывается прогноз по ставкам. На прошлом заседании голосующие члены FOMC не смогли прийти к общему мнению.

Впрочем, вполне возможно, сегодня ФРС не даст никакой конкретики, а детальный план по сворачиванию стимулов будет обсуждаться на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоул в конце августа. Да и исторически важные решения обычно оставляют на осень.

В Goldman Sachs, например, отмечают, что ФРС еще слишком рано говорить о сворачивании программы количественного смягчения, даже несмотря на то, что некоторые официальные лица публично выступают за скорейшее начало так называемого tapering. Однако, как отмечают банкиры, самые влиятельные представители Feda’а, ядро ФРС — глава комитета по финансовой стабильности совета директоров Федрезерва Лаэль Брейнард и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс — пока таких заявлений не делали.

Ситуация на рынке

Рынок, судя по всему, пока не испытывает никакого напряжения и без сильных колебаний подходит к заседанию ФРС. Основные фондовые индексы торгуются на своих исторических максимумах.

«Стоимость кредитной премии — основной индикатор состояния рынка, накануне обновила исторический минимум, то есть никаких признаков стресса нет даже близко. С другой стороны, в последние недели определенную тревогу вызывает динамика цен на медь: котировки опустились до минимума почти за два месяца. Медь — важный индикатор рефляционной торговли, и, судя по всему, участники рынка несколько пересматривают свои экономические ожидания в сторону замедления восстановления», — рассказал Игорь Стремоухов.

Добавим, даже если ФРС даст четкие сигналы о скором сворачивании стимулов, вряд ли это станет поводом для какой-то сильной коррекции. Во-первых, tapering — это не отказ от стимулов, а поэтапное сокращение, которое растягивается на месяцы. Во-вторых — все из-за тех же требований к банковским резервам, нынешние объемы поступающей в систему ликвидности носят избыточный характер.

