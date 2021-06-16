Завершились переговоры Путина и Байдена в узком составе

В Женеве на вилле Ла Гранж завершились переговоры президента РФ Владимира Путина с главой белого дома Джо Байденом в узком составе.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры, которые начались в 14:30 мск, продолжались около 2-х часов

На них, кроме лидеров двух стран присутствовали главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкен. После перерыва на обед стороны приступят к диалогу в расширенном формате. В целом саммит на высшем уровне рассчитан на 4,5-5 часов.

Ранее сообщалось, что встреча в узком составе проходят в зале библиотеки на первом этаже виллы Ла-Гранж. Перед их началом в помещение запустили представителей СМИ для протокольной съёмки, и оба лидера сделали несколько ремарок. Кроме того, они также обменялись парой слов.

Российский лидер в начале встречи поблагодарил американского коллегу за инициативу её проведения.

«Господин президент, хочу поблагодарить вас за вашу инициативу нынешней встречи», – обратился Путин к Байдену.

При этом он отметив, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, подчеркнул, что эта встреча будет продуктивной. В свою очередь Байден заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным сферы потенциального сотрудничества, а также разногласия.