Акции дня: трейдеры начали скупать акции «Магнита» перед закрытием реестра под «дивы»

В лидеры роста вышли акции ритейлера «Магнит» по итогам дневной сессии на Мосбирже в четверг, 17 июня. За день акции подорожали на +0,90% до 5535 рублей за акцию.

Ранее собрание акционеров «Магнита» утвердило выплату дивидендов за 2020 год в размере почти 25 млрд рублей из расчета 245,31 рубля на акцию. Дата закрытия реестра - 25 июня 2021 года. Ранее в феврале «Магнит» уже выплатил дивиденды в размере около 25 млрд рублей (245,31 на одну акцию) за девять месяцев 2020 года. В результате общая сумма дивидендов, выплаченных за 2020 год, составит около 50 млрд рублей.

Также росли акции другого ритейлера - X5 retail group. Бумаги прибавили +1,6% до 2370,5 рублей.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,28% до 3819,07 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,87% до 1664,38 пунктов. Стоимость нефти Brent пор состоянию на 19:38 мск составила 72,14 долларов за баррель (-3,02%). Российская валюта укреплялась – 72,41 рублей за доллар.