Боррель прогнозирует дальнейшее ухудшение отношений с Россией

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил европейцев о том, что им следует быть готовыми к дальнейшему ухудшению отношений между Евросоюзом и Москвой. Свой прогноз главный европейский дипломат сделал в Брюсселе в среду, 16 июня, в день встречи в Женеве президентом России и США.

Боррель призвал европейцев «быть реалистами и готовиться к дальнейшему ухудшению отношений с Россией», которые, кстати, уже и так достигли самой низкой точки после окончания холодной войны.

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Последние четыре месяца, после провальной поездки в Москву, отношение к России Жозепа Борреля явно изменилось в худшую сторону, но с таким прогнозом он, тем не менее, выступил впервые. Естественно, вина по ухудшению отношений, по его мнению, полностью лежит на Москве.

«Политические выборы российского правительства в последние годы привели к негативной спирали в наших отношениях,- заявил Жозеп Боррель журналистам.- Наиболее вероятен сценарий их дальнейшего снижения».

В свете нынешнего состояния отношений, по твердому убеждению главного европейского дипломата, возобновление партнерства с Россией, которое позволит сторонам более тесно сотрудничать в решении политических, экономических и энергетических вопросов, возможно лишь в «отдаленной перспективе».

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Пессимистическими откровениями Боррель поделился на пресс-конференции, посвященной выходу доклада, составленного Еврокомиссией и Европейской Службой Внешних Связей (ЕСВС), о новом подходе объединенной Европы к отношениям со своим самым большим соседом. Суть его еврокомиссар лаконично передал тремя словами: «отталкивать, сдерживать и привлекать». Он разъяснил, что отталкивать следует в случаях нарушений прав человека, международного права в государствах как входящих в ЕС, так и расположенных по соседству с ним.

«Мы должны продолжать говорить о демократических ценностях»,- считает Жозеп Боррель.

Что касается «сдерживания», то Евросоюз, по словам Борреля, должен «сдерживать попытки России противодействовать интересам Европы посредством кибератак и дезинформации».

И все же, считает главный дипломат Старого Света, объединенная Европа должна продолжать работать с Москвой по ряду вопросов: борьбе с пандемией и изменениями климата, а также региональным конфликтам на Ближнем Востоке. Уверен он и в необходимости укреплять отношения с российским гражданским обществом и группами и организациями, защищающими права человека.

Видение Верховным представителем будущего европейско-российских отношений и особенно того, как следует себя вести Европе с Россией, представленное на презентации доклада, встретило прохладный прием у послов стран-участниц Евросоюза. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на многочисленных европейских дипломатов.

По словам двух высокопоставленных дипломатов, докладу явно не хватает практических рекомендаций, его выводы носят слишком общий характер. При этом если большинство стран Восточной Европы не устраивает «мягкость» доклада по отношению к России, то дипломаты из других стран сомневаются в самом плане и в конкретных мерах по сдерживанию Москвы. Особенно много претензий по первому пункту – как «отталкивать» Россию. Например, в докладе предлагается усилить борьбу с коррупцией и отмыванием денег, включая «усиление транспарентности по финансовым потокам, относящимся к России».

Предлагается также создать новые орудия и механизмы и ответные меры по предотвращению карательных действий Москвы в отношении европейских компаний, работающих в России. Более конкретные предложения по этому пункту, как заявил один высокопоставленный чиновник из Брюсселя, будут представлены ближе к осени.

В докладе не исключается введение против России как новых санкций, так и расширение уже действующих.

В области энергетики доклад содержит настоятельный призыв к ослаблению зависимости Союза от российских газа и нефти. Предлагается энергично действовать с целью «постепенного ослабления зависимости от поставок извне (России) и участия геополитики в вопросах энергетики».

Доклад ЕСВС был подготовлен по распоряжению европейских лидеров для обсуждения вопроса о том, что делать с Россией. Новая стратегия в отношениях с Москвой должна обсуждаться на июльском саммите ЕС. Дипломаты считают, что европейские лидеры потребуют от Жозепа Борреля внести в доклад изменения и добавить конкретики.