Детские товары в фокусе особого внимания

В 2020 году экспорт детских товаров из России составил 540 млн долларов США. Еще в 2017 году этот показатель был на уровне 462 млн долларов США (в 2018 году – 474 млн долларов США, в 2019 году – 525 млн долларов США). По экспертным оценкам, объем экспорта товаров для детей в 2023 году составит 661 млн долларов США. Такие результаты были озвучены на Первом Всероссийском Форуме «Вектор детства», который проводился в Кемерово по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, при поддержке Минпромторга России и Правительства Кемеровской области. Растущие показатели дают основания считать отечественную отрасль по производству детских товаров перспективной для инвестиций и развития.

От классификации до консолидированных поставок

Со стороны государства в ближайшие годы будет реализован целый комплекс мер поддержки отрасли. Выступая на форуме, начальник отдела индустрии детских товаров Минпромторга России Ольга Чусовская рассказала о том, что в 2020 году министерством был разработан План мероприятий по развитию индустрии детских товаров на 2020 – 2024 годы. Соответствующий документ утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 г. № 1813-р. План мероприятий предполагает развитие системы классификации и статистического учета производства и обращения товаров для детей, стимулирование спроса и повышение безопасности и качества товаров для детей, кадровое обеспечение промышленного роста в индустрии детских товаров и поддержку экспорта.

В немалой степени уверенности в завтрашнем дне бизнесу придают программы по консолидированным поставкам со встречными обязательствами отечественной продукции для детей во взаимодействии с ключевыми министерствами и ведомствами.

«Минпромторг России совместно с Министерством Культуры РФ продолжит реализацию проекта по поставкам отечественных музыкальных инструментов в детские музыкальные школы. Совместно с Министерством Спорта РФ – отечественного оборудования для занятий физической культурой. Совместно с Министерством Просвещения РФ мы будем проводить работу по обеспечению наших школ инновационной продукцией, которая позволит повысить качество образовательных процессов» – заверил Директор департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России Дмитрий Колобов.

Предоставлено пресс-службой

Одним из вызовов нового времени он назвал цифровизацию логистических цепочек и внедрение новых каналов продаж. Задача Минпромторга России – помочь производителям через новые системы продвижения прийти к покупателю. Например, продвижение через интернет-магазины открыло для традиционной продукции предприятий быстрый и удобный путь к потребителю.

Стоит отметить, что участие представителей органов власти в деловой программе форума позволило участникам сформировать полное представление об актуальных законодательных инициативах и государственной помощи и скорректировать свои задачи. Руководитель отдела маркетинга и закупок АО «Гамма ТД» Жанна Корсак поделилась своим мнением на этот счет: «Благодаря участию в форуме «Вектор детства», мы получили прекрасную возможность познакомиться с актуальной повесткой в сфере государственной политики семьи и детства. Мы сделали выводы, которые помогут нам сосредоточить внимание на производстве продукции, действительно необходимой для успешного и счастливого развития ребенка».

Инновации как драйвер развития

Государственные программы сегодня включают и поддержку новых технологий, которые внедряются в систему образования. Так, директор ФТПО «Навигатор образовательных технологий» Антон Бордин отметил, что инвестиции, предусмотренные в рамках Национального проекта «Образование», открывают широкие возможности для бизнеса. Например, концепция создания комфортной школы включает в себя расширение перечня пилотных регионов по централизованным закупкам, пополнение линейки поставляемого передового оборудования и установление квотирования.

При этом российские производители уже сегодня готовы обеспечить современными решениями систему образования по всем направлениям создания комфортной школы. Существует целый ряд отечественных компаний, которые производят аппаратно-программные комплексы, предназначенные для противодействия распространению вирусных заболеваний, системы видеонаблюдения и обеспечения безопасности, инновационное учебное оборудование и цифровые устройства, передовую робототехнику.

По мнению производителей данной категории товаров, государственные программы станут одним из драйверов разработки и выпуска все новых образцов высокотехнологичной продукции. Так, директор по развитию ООО ППО «Орбита» Михаил Ефимов отметил, что озвученные в рамках Пленарного заседания векторы развития сферы детства, позволят компаниям выбирать правильный путь развития производства. А выставку достижений отечественной индустрии детских товаров в рамках Форума представитель предприятия назвал полезным и эффективным инструментом для производителей.

«В ходе выставки нам удалось продемонстрировать специалистам, представителям органов государственной власти, а также родителям школьников нашу новую разработку – школьную форму с датчиком-корректором осанки ORby «Умная школа». Мы получили высокую оценку со стороны посетителей и достигли договоренностей о сотрудничестве с коллегами из сферы образования» – рассказал Михаил Ефимов.

Широкие возможности

На выставке были представлены новинки в таких категориях, как одежда и обувь, игрушки и игры, робототехника, косметические средства, детская мебель и учебное оборудование, товары для творчества, товары для детей с ограниченными возможностями. Руководители компаний, товары которых составили экспозицию, уверены, что подобные мероприятия способствуют многостороннему общению и поиску точек соприкосновения между властными структурами, представителями бизнеса, экспертным и родительским сообществом.

«На форуме мы пообщались с конечным потребителем – с теми, кто покупает нашу продукцию для своих детей, узнали их потребности. И, главное, поняли, что наша продукция нравится и нужна покупателям. В будущем мы планируем найти в Кемерово постоянного партнера для реализации детской одежды и колясок, которые производит наше предприятие. Также на мероприятии мы ближе познакомились с коллегами, обсудили проблемы и возможности для их решения» – поделилась директор по развитию компании «ЛЕО» Ирина Ворошилова.

Соучредитель ООО «Фребель Рус» Виктория Кожевникова также высоко оценила потенциал встреч представителей индустрии детских товаров в подобном формате.

«Разработки российских производителей должны стать известны и доступны широкому кругу потребителей – не только образовательным организациям, но и службам социального обеспечения, а также НКО, реализующим образовательные и социальные проекты. Встречи и переговоры с партнерами и заказчиками показали важность проведения мероприятий в формате, когда можно продемонстрировать оборудование, рассказать о его преимуществах, провести мастер-классы. Все это позволяет снять опасения потребителей» – сказала Виктория Кожевникова.

В настоящее время принято решение о том, что Всероссийский форум «Вектор детства» станет ежегодным. Выставочная часть мероприятия будет расширяться, предоставляя российским компаниям возможности для презентации своей продукции и участия в обсуждении насущных вопросов отрасли.

Обращаясь к российским производителям, Дмитрий Колобов призвал их выпускать продукцию, которая будет не просто полезной, а будет радовать наших детей и их родителей. А Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил сделать девизом мероприятия слова «Все лучшее – детям». Это нашло живой отклик у всех участников форума, потому что в основе развития направления детских товаров лежит желание быть полезными самой драгоценной части общества, за которой будущее всей страны и каждого человека в отдельности.