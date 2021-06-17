Для россиян стали привлекательны инвестиции в рынок доставки Северной Европы

Литовский фонд с российскими корнями Cats.vc и группа инвесторов из России вложили 1,3 млн евро в шведский сервис по быстрой доставке продуктов Vembla. О завершении сделки сообщил 17 июня на своей странице в Facebook один из инвесторов, частный инвестор и предприниматель Дмитрий Шкляр.

В беседе с Expert.ru он подтвердил, что сделка завершена. Шкляр отметил, что давно присматривается к бизнесу в Северной Европе.

«Давно смотрю направления в Северной Европе», — сказал частный инвестор. — Планирую сделать еще инвестиции. Сервис Vembla привлек тем, что в отличие от конкурентов, они доставляют продукты всего за 60 минут, на велосипедах, у остальных компаний доставка гораздо дольше. У компании большой потенциал, сильная команда».

«В Швеции есть и другие компании по доставке продуктов, но они доставляют не за час, а гораздо дольше, некоторые привозят продукты только на следующий день. Самые быстрые в плане доставки Vembla», — обосновал он свой выбор.

По словам Шкляра, он планирует и дальше покорять рынок Скандинавии.

«В ближайшие несколько месяцев откроются первые dark store, — поделился инвестор. — Рынок Швеции большой и стремительно растет».

Управляющий партнер Cats.vc Максим Чеботарев рассказал Expert.ru, чем рынок Северной Европы привлекателен для инвесторов и почему фонд выбрал сервис Vembla.

«Рынок быстрых доставок — один из самых быстрорастущих в Северной Европе. Сейчас объем всего продуктового рынка Швеции составляет около 30 млрд евро в год, а онлайн-продажи составляют всего 5% и есть потенциал кратного роста в ближайший год до 10-15%, и в Швеции есть возможность доставлять медикаменты. Нас впечатлили опыт команды и нацеленность компании на масштабирование сервиса в Северной Европе», — объяснил он.

Компания Vembla намерена расширить свою географию. Планируется в ближайшие два-три года создать более 20 зон доставки в семи городах Швеции и достичь выручки в 50 млн евро. В перспективе компания планирует охватить рынки соседних стран Северной Европы. На реализацию этих планов и пойдут инвестиции, рассказал Чеботарев.

Рынок Северной Европы — это большое количество платежеспособных клиентов и низкая конкуренция, пояснил управляющий партнер фонда.

Инвесторами сделки, помимо фонда Cats.vc, выступили управляющий директор онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекресток» Леонид Довладбегян, директор по логистике «Яндекс.Еда» Максим Ивенин, бывший глава Delivery Club и Pandao Андрей Цыценко, бизнес-ангел Дмитрий Шкляр и другие, сообщила газета «Ведомости».

Служба быстрой доставки еды на дом Vembla основана в 2020 году в Стокгольме. Сервис занимается доставкой продуктов и лекарств из местных магазинов и аптек. Vembla вошла в десятку наиболее перспективных шведских стартапов в 2021 году, по версии портала EU-Startups.

По данным Всемирного банка за 2019 год, Швеция попала в лидеры по простоте ведения бизнеса в стране. Наиболее выгодными отраслями для инвестиций в Швеции, по мнению экспертов, считаются информационные технологии, сфера услуг и биомедицина.