Объем торговли углеродными квотами может в 10 раз превзойти рынок нефти

Рынок торговли квотами на эмиссии парниковых газов развивается семимильными шагами. Специалисты, в частности начальник отдела торговли квотами компании Trafigura Ханна Хауман, считают, что в недалеком будущем он сможет превзойти глобальный нефтяной рынок по объемам в 10 раз! Своими прогнозом Хауман поделилась с участниками конференции FT Commodities Global Summit.
Крупнейшие торговцы сырьем сейчас проявляют повышенный интерес к этому относительно новому рынку. Он привлекает их огромным потенциалом для роста и большими возможностями для торговли углеродными квотами и переходными металлами, необходимыми для перехода к безуглеродной энергетике. Речь идет, главным образом, о меди, алюминии, никеле, кобальте и литии, металлах, которые сейчас, во время усиливающейся борьбы с глобальным потеплением и перехода к «чистой» энергетике, особенно популярного в Европе, пользуются очень большим спросом.
Trafigura, к примеру, стала в прошлом году первой крупной сырьевой компанией, которая создала у себя отдел торговли цветными металлами с акцентом на алюминий, самый, пожалуй, важный сейчас металл при переходе от углеродной к «чистой» энергетике.
В 2020 г. отдел цветных металлов торговал по четырем главным направлениям: медь, цинк и свинец, никель и кобальт и алюминий.
Все большее внимание уделяет торговле переходными видами сырья, необходимыми для очистки атмосферы планеты от углерода, еще один сырьевой гигант – Gunvor. Об этом направлении работы рассказала на FT Commodities Global Summit финансовый директор компании Мюриель Шваб.
Естественно, торговые компании сейчас пытаются заработать не только на торговле переходными материалами и сырьем, но и на углеродных квотах. Это направление выглядит сейчас особенно привлекательно благодаря быстрому росту цен на квоты. По мере того, как все больше стран заявляют о планах обнулить выбросы двуокиси углерода в атмосферу планеты, растет и рынок торговли квотами на эмиссии парниковых газов. Самый большой этот рынок в Европе, которая идет в авангарде борьбы с изменениями климата и планирует обнулить выбросы углерода к 2050 году. В начале мая углеродные цены на эмиссионные квоты установили новый рекорд – выросли с начала года более чем на 50% и превысили 50 евро за тонну. При этом аналитики прогнозируют дальнейшее продолжение роста цен, ссылаясь на постоянное ужесточение Евросоюзом «климатической» политики. Достаточно сказать, что в Брюсселе прорабатывают сейчас введение углеродных квот для автомобильных перевозок и авиационного топлива.
Специалисты считают, что 50 евро за тонну СО2 далеко не предел и что рост цен на квоты в Старом Свете продолжится. По мнению, например, Лоусона Стила, возглавляющего отдел исследований в Berenberg, к концу 2021 года стоимость тонны может удвоиться и достигнуть 110 евро.