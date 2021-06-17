Объем торговли углеродными квотами может в 10 раз превзойти рынок нефти

Рынок торговли квотами на эмиссии парниковых газов развивается семимильными шагами. Специалисты, в частности начальник отдела торговли квотами компании Trafigura Ханна Хауман, считают, что в недалеком будущем он сможет превзойти глобальный нефтяной рынок по объемам в 10 раз! Своими прогнозом Хауман поделилась с участниками конференции FT Commodities Global Summit.

Крупнейшие торговцы сырьем сейчас проявляют повышенный интерес к этому относительно новому рынку. Он привлекает их огромным потенциалом для роста и большими возможностями для торговли углеродными квотами и переходными металлами, необходимыми для перехода к безуглеродной энергетике. Речь идет, главным образом, о меди, алюминии, никеле, кобальте и литии, металлах, которые сейчас, во время усиливающейся борьбы с глобальным потеплением и перехода к «чистой» энергетике, особенно популярного в Европе, пользуются очень большим спросом.