Инфляционный сюрприз: ФРС дала сигнал к ужесточению политики

ФРС удивила рынки. Вопреки ожиданиям о сворачивании программы количественного смягчения в заявлении Федрезерва не было сказано ни слова, однако сюрприз заключался в другом. Регулятор наконец признал проблему инфляции, хотя до сих пор всячески отказывался это делать, называя рост цен временным фактором.

Прогноз по инфляции на текущий год претерпел существенные изменения и был повышен сразу на процент - до 3,4%, и это кардинальное изменение тональности.

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Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы США: «По мере того, как снимаются экономические ограничения, изменения в спросе могут быть очень значительными, а перебои в поставках и трудности с наймом персонала, а также другие ограничения могут продолжать влиять на темпы восстановления предложения. Все это повышает вероятность того, что инфляция может оказаться выше и устойчивее, чем мы ожидаем".

Этого оказалось достаточно, чтобы инвесторы начали распродажу. Взаимосвязь здесь очевидна. Чем дольше и выше будет инфляция, тем быстрее регулятору придется сворачивать стимулы и повышать ставку.

Подтверждение этих опасений нашлось и в прогнозах самого Федрезерва. Если в марте лишь четверо из 18 членов Комитета по операциям на открытом рынке высказывались за повышение ключевой ставки в следующем году, то на июньском заседании их стало уже семеро.

За повышение ставки в 2023 году выступает уже большинство - 13 человек, тогда как три месяца назад их было семеро.

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Кроме того, регулятор решил повысить на 0,05% ставку по операциям обратного РЕПО, ставка, которую ФРС платит по резервам, размещенным на ее счетах, увеличится также на пять сотых процентного пункта и составит 0,15%.

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Эти изменения не слишком значительны, однако показывают стремление ФРС как можно дольше сохранять стимулы, но при этом начинать модернизацию в рамках текущей монетарной стратегии.

По итогам сессии фондовые индексы, находящиеся до заседания вблизи исторических максимумов, снизились не слишком значительно: промышленный Dow Jones потерял 75 сотых процента, индекс широкого рынка S&P 500 - около полупроцента, а высокотехнологичный Nasdaq и вовсе всего лишь четверть.

Однако отдельные бумаги показали более существенное снижение, а некоторые начали падать еще за пару дней до заседания. Чего стоит один только Caterpiller, который демонстрировал устойчивый рост с весны прошлого года. Здесь всего за несколько сессий капитализация обвалилась более чем на 10%.

Однако главные события разворачивались скорее на валютном рынке. Доллар, находившийся под давлением все последнее время, перешел в контрнаступление - индекс доллара к корзине шести основных валют вырос до максимума с середины апреля.

Возобновился рост доходностей на долговом рынке. По десятилетним трежерис показатель мгновенно вернулся к отметке в 1,6%.

Впрочем, многие эксперты, в том числе из западных инвестбанков, пока не верят в значительно более глубокую коррекцию. Финансовые условия остаются более чем комфортными, и на текущем этапе рынок скорее всего ограничится непродолжительным периодом волатильности, после чего сконцентрируется на экономических данных. К слову, технологический сектор в условиях инфляции может выглядеть хуже, так что вполне возможно, в ближайшее время можно будет наблюдать очередной период ротации - перетока капитала из одного сектора в другой.

