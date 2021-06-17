Керчь затопило из-за сильнейших ливней

В Крыму из-за сильных проливных дождей произошло потопление. Сильнее всего последствия от ливней заметны на востоке полуострова, особо острая ситуация в Керчи. Глава Крыма Сергей Аксенов 17 июня объявил режим чрезвычайной ситуации в республике.

Жители Керчи оказались в ловушке, передвигаться в некоторых районах города можно только на лодке. На набережной вода доходит до щиколотки, а в центре по колено и даже выше. В некоторых местах передвигаться и вовсе можно только вплавь. В центре нет электричества, мобильной связи и интернета тоже практически нет.

По данным МЧС РФ по Республике Крым, подтоплены 289 домов: из них 248 находятся в Керчи, 26 в селе Новоотрадное в Ленинском районе, и 18 — в селе Приозерное. Как сообщили Expert.ru в пресс-службе ведомства, из села были эвакуированы 40 взрослых и 10 детей, однако позже они смогли вернуться в свои дома.

«Ситуация стабилизируется, уровень воды уменьшается, вода уходит, - пояснили ситуацию в пресс-службе регионального МЧС. — Все заявки были оформлены, помощь оказана». Также, по сообщению пресс-службы, восстановлено энергоснабжение. Ни одного случая с пострадавшими или погибшими не зарегистрировано.

В пресс-службе добавили, что откачка воды уже идет. Работы будут вестись всю ночь, а может быть и утром, так как вновь объявлено штормовое предупреждение. Пока уровень воды достаточно высок: в некоторых районах жителей развозят на лодках сотрудники МЧС РФ и Крыма, а также служащие Росгвардии.

Одна из жительниц Керчи Валентина отправилась утром на работу, а из-за потопления не смогла вернуться домой.

«Домой добрались, по затопленным районам — перевозку осуществляет Росгвардия. Спасибо им», - рассказала Expert.ru жительница Керчи Валентина, которая иначе не смогла бы вернуться с работы домой. — Завтра как будем добираться на работу еще не знаем, утро покажет. Вода потихоньку сходит, но в некоторых районах еще очень высокий уровень. Утром все будет ясно, как автобусы пойдут или не пойдут».

Как рассказали в пресс-службе правительства Крыма, из-за сильных дождей поднялся уровень реки Мелек-Чесме. В результате в городе произошло серьезное подтопление, в том числе социально значимого объекта — городской больницы № 1, где уровень подъема воды составил 1,2 м. Энергоснабжение в больнице было отключено, однако эвакуация пациентов не потребовалась, отметили в региональном МЧС.

У части населения города отключилось газо-, водо- и энергоснабжение.

В результате наводнения были эвакуированы из села Приозерное 40 человек и 10 детей, из поселка Новоотрадное 15 человек и 5 детей — все они размещены в детских садах. В Керчи эвакуировано 66 человек и 14 детей — их разместили в гостинице «Меридиан». Там зарезервировано еще 160 мест для пострадавших от подтопления. Кроме того, в городе работают два пункта временного размещения на 1300 человек.

«На сегодняшний день к нам поступили 113 человек, из них 40 детей и семь инвалидов. Также у нас размещены три кота и четыре собаки, — рассказал Expert.ru заместитель директора гостиницы Андрей Бежан. — Кроме того, мы разместим еще 35 человек, которые будут заниматься устранением последствий подтопления. Люди обеспечены горячей водой, питанием. Все довольны».

Из-за потоплений сильно пострадала семья местной жительницы Марины, дом которой находится практически в центре города. Семья не могла выбраться из дома и разместила призыв о помощи в разных группах в социальных сетях, а также обратилась по интернету в администрацию и МЧС, чтобы кто-нибудь помог с лодкой.

«Нас с ребенком и собакой спасли, — рассказала Марина Expert.ru. — а вот кошки пока находятся в затопленном доме. Нужно как-то добраться до дома и вещи сухие взять, если они есть… Там диваны плавают, воды по колено. На день-два нас люди приютили, а вот что дальше делать, я не знаю».

Как рассказали в кафе «Камелот», расположенном на набережной, район затопило не сильно, уровень воды по щиколотку. Однако весь бизнес в городе закрылся в связи с чрезвычайной ситуацией.

«Да, нас частично затопило, а вот центр города серьезно затоплен, проехать нигде невозможно. Мы, естественно, весь день не работаем. Воды по щиколотку и у нас он немного спадает, а в центре — нет. И связи там тоже нет», -— рассказали в кафе.

Дожди идут на полуострове с конца мая. По прогнозу погоды, в Крыму 17 и 18 июня — штормовое предупреждение. Ожидаются сильный ливень, град и шквалистый ветер. Жители Керчи с ужасом думают о том, насколько еще может ухудшиться ситуация. Expert.ru следит за развитием событий.