Китай впервые за пять лет вывел на орбиту пилотируемый космический корабль

Китайский космический корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами (тайкунавтами) на борту в 09:22 по местному времени (04:22 мск) успешно вышел на орбиту, направившись к строящейся орбитальной станции Китая «Тяньгун». Новость передает Космическое управление страны. Уточняется, что запуск стал седьмым по счету пилотируемым полетом в рамках космической программы Китая и первым, начиная с 2016 года.

Старт был осуществлен точно по графику с космодрома Цзюцюань, расположенного на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия, который относится к Северному Китаю. Аппарат с экипажем на борту в составе тайкунавтов Не Хайшэна (командир), Лю Бомина и Тана Хунбо был выведен на орбиту при помощи ракета-носителя Чанчжэн-2F (CZ-2F).

Корабль «Шэньчжоу-12» стал четвертой миссией КНР в процессе испытания ключевых технологий космических станций. Также миссия, которая продлится три мксяца, стала первой на этапе многомодульной космической станции. В рамках этого полета будут проведены работы по строительству станции «Тяньгун» и отработаны вопросы долговременного пребывания на орбите.

Ранее Китай успешно запусти базовый модуль «Тяньхэ» для своей новой космической станции «Тяньгун», которая стала третьей по счету космической станцией, выведенной Китаем на орбиту, и первой многомодульной. Модуль составляет 16,6 м, максимальный диаметр — 4,2 м, а взлетная масса — 22,5 т., что позволяет ему совершать стыковку сразу с тремя космическими кораблями одновременно. Это самый большой космический аппарат, разработанный Китаем.

