Крым ушёл под воду – Аксёнов объявил в республике режим ЧС

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил на территории республики режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня из-за подтоплений после сильного ливня, который обрушился на полуостров.

По словам Аксёнова, с точки зрения материального ущерба ситуация сейчас в Крыму очень тяжёлая, поэтому было принято решение создать комиссии.

«Режим чрезвычайной ситуация регионального масштаба уже объявлен, – цитирует главу Крыма агентство «Интерфакс». – Все финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объеме».

Он также подчеркнул, что первоочередные задачи – это восстановление связи, так как 16 вышек мобильной связи в настоящее время не работают. Кроме того, необходимо откачать воду из подвальных помещений и расчистить «непроездные» дороги.

Напомним, из-за проливных дождей, которые шли последние сутки, подтоплены почти 300 придомовых территорий, расположенных на востоке Крыма. Сильнее всего пострадала Керчь, здесь из берегов вышла река Мелек-Чесме, уровень воды поднялся до первых этажей жилых домов, центр города полностью обесточен, а по улицам можно передвигаться только на лодках. Спасатели эвакуируют жителей.

Дожди заливают полуостров с конца мая. Накануне на восточные района Крыма выпало 82 мм небесной влаги – почти две месячные нормы осадков. Согласно прогнозу синоптиков, 17 и 18 июня в регионе объявлено очередное штормовое предупреждение, ожидается сильный ливень, град, шквалистый ветер. Предположительно, погода частично нормализуется в пятницу, 18 июля.

