Курс доллара: рубль укрепился, но ненадолго

По итогам основной сессии в среду рубль существенно укрепился в обеих парах на фоне позитивных итогов встречи в Женеве президента России Владимира Путина с главой Белого дом Джо Байденом. Правда, уже ближе к полуночи доллар перешёл в наступление после публикации обновленного прогноза ФРС по ставкам.

Открывшись утром на торгах Мосбиржи с 72,21 к «американцу», и с 87,41 к «европейцу», вечером «россиянин» заметно прибавил. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 71,72 руб., подешевев на 24 коп. к моменту объявления о завершении саммита. Ушёл в минус к этому времени и евро, курс которого составлял 86,86 руб. (-33,75 коп.).

Таким образом, лидеры РФ и США Путин и Байден, которые после завершения переговоров заявили, что их встреча в Женеве прошла плодотворно, на время обрушили основные резервные мировые валюты, позволив рублю заметно прибавить.

Так, российский лидер в ходе своей пресс-конференции рассказал журналистам, что Москва и Вашингтон пришли к договорённости вернуть послов. Кроме того, он подчеркнул, что разговор получился конструктивным, а с обеих сторон было проявлено обоюдное желание искать способы сближения позиций.

В свою очередь хозяин Овального кабинета назвал атмосферу прошедших вчера переговоров доброй, отметив, что теперь у Вашингтона и Москвы появилась чёткая база для работы и выстраивания отношений.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу валют

Позитив пришедший вечером из Женевы положительно сказался на курсовой динамике, укрепив рубль и обвалив доллар и евро.

При этом, как считают эксперты, в ближайшие сессии у нацвалюты есть все шансы ещё немного прибавить. Об этом в частности, заявили в Сбербанке. По мнению аналитиков этой кредитной организации, если геополитическая обстановка останется спокойной, то пара доллар-рубль имеет все шансы протестировать уровень в 71,50.

С воодушевлением оценил вчерашние новости и Михаил Шульгин из «Открытие брокер». При этом он считает, что фактором поддержки для рубля продолжит выступать не только улучшение геополитического фона, но и дорожающее «чёрное золото». По его мнению, при ценах на нефть сорта Brent возле 75,00 долл. за бочку пара доллар-рубль можно уйти в нижние границы коридора 70,00-71,00. Однако здесь, как предположил эксперт, она задержится краткосрочно.

«Если же говорить о перспективах среднесрочного горизонта, то мы видим рубль к доллару ниже 72,00, что очень даже неплохо для открытия длинных позиций по американской валюте», – прогнозирует Шульгин.

В свою очередь Виталий Громадин из «БКС Мир инвестиций» предположил, что рубль до конца этой недели будет торговаться в пределах 70,50-73,50 за доллар.

«В дальнейшем динамика курса будет зависеть от настроений, которые воцаряться на рынках после итогов заседания американского регулятора, а также впечатления глобальных игроков от результатов встречи Путина и Байдена», – подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что драйверами дальнейшего роста навалюты будет выступать «чёрное золото», цены на которое растут на фоне улучшения прогнозов по заключении ядерной сделки с Тегераном, а также на данных по сокращению запасов сырья в США.

К слову, вчера вечером ФРС сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25%, что полностью совпало с тем, что ожидали большинство аналитиков. При этом регулятор улучшил прогноз по ВВП страны и сохранил прогноз по безработице на текущий год. А вот обновленный прогноз ФРС по ставкам, согласно которому ожидается, как минимум два повышения ставок к концу 2023 года, позволили доллару ближе к полуночи по московскому времени перейти к укреплению.

Таким образом, рынку не понравились перспективы ужесточения монетарной политики центробанка США даже в отдаленной перспективе.

На этих новостях доллар стал дорожать ко всем валютам, в том числе к рублю. По данным на 23:45 его курс к рублю составлял 72,65 руб. прибавив с закрытия основной сессии сразу 44 коп. Европейская валюта также смогла отыграть значительную часть вечерних потерь – евро торговался в это время по 87,16 руб. подорожав всего за несколько часов на 30 коп.