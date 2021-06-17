Цены на нефть снижаются в рамках коррекции

Мировые цены на нефть снижаются утром 17 июня в рамках коррекции после роста двух сессий подряд на новостях о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 по московскому времени цена фьючерсов на август на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряла в цене 0,44%, достигнув отметки $74,06 за баррель, стоимость котировок на WTI с поставками в июле выросли на 0,36%, до $71,89.

Накануне цены на нефть показывали положительную динамику на данных о запасах этого сырья в США, минэнерго которых сообщило, что за минувшую неделю коммерческие запасы нефти упали на 7,4 миллиона баррелей и достигли отметки в 466,7 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 3,3 миллиона баррелей.

Кроме того, давление на цены оказывает доллар, который укрепляется после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

