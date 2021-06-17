Песков озвучил условие для передачи Навального США

Москва может передать основателя ФБК (признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Алексея Навального США только в случае официального подтверждения Вашингтоном, что оппозиционер является американским гражданином и работает на спецслужбы, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если вдруг выяснится, что он гражданин США и работает на спецслужбы, подтвердится, вернее, американцами официально», - заявил чиновник в ходе общения с прессой. Вопрос журналиста касался возможности выдачи Навального США в рамках обмена заключенными между странами.

При этом Песков отметил, что подобная тема не поднималась в ходе общения президентов Байдена и Путина. В тоже время чиновник сообщил, что вопрос о Навальном все-таки поднимался американским лидером, но разговор об этом прошел «в дежурном ключе». Подробности беседы Песков раскрывать не стал, отметив, что «узкий состав» подобных диалогов никогда не озвучивается. Он сообщил, что президенты в ходе переговоров подняли тему обмена заключенными, но она «не любит публичности и должна прорабатываться в тишине».

Информация о том, что Навальный является сотрудником американской разведки, появилась в ноябре прошлого года. Основатель ФБК это заявление опроверг и обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации против пресс-секретаря президента.

