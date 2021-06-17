Правительство субсидирует наём молодых специалистов, получивших дипломы в период пандемии

Молодых специалистов, закончивших обучение в 2020 году и зарегистрировавшихся в центрах занятости после 1 января 2021 года, будут охотнее принимать на работу: государство намерено платить их работодателям субсидии.

После того, как начались пандемия и самоизоляция предприятиям были не нужны новые сотрудники, на рынке труда произошел рекордный спад. А работодатель мог получить субсидию только при трудоустройстве тех, кто потерял работу и зарегистрировался в центре занятости до 1 января этого года. Теперь поддержка будет распространяться и на трудоустройство выпускников колледжей и вузов, которые завершили обучение в прошлом году и зарегистрировались в центрах занятости, в том числе после 1 января.

Компании и организации, принимающие на работу таких выпускников, смогут рассчитывать на господдержку в рамках действующей программы субсидирования найма. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Решение поможет предприятиям привлечь молодёжь к своим проектам, а тысячам молодых специалистов — найти работу», — отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 17 июня.

Программа субсидирования найма была запущена в марте 2021 года. Поначалу работодатели получали субсидии только при приёме на работу безработных, зарегистрированных в центрах занятости до 1 января 2021 года. Однако молодые люди после окончания обучения, как правило, сначала сами пытаются найти работу, а в центры занятости обращаются только спустя какое-то время. С учётом этой особенности для работодателей, нанимающих выпускников колледжей и вузов, условия получения субсидии решили скорректировать. Дата постановки выпускника на учёт в качестве безработного не будет ограничиваться 1 января 2021 года. Это решение поможет молодым специалистам, которые завершили обучение в период наибольшей напряжённости на рынке труда, быстрее найти работу, сообщается на сайте правительства РФ.

Программа будет действовать до 27 декабря 2021 года. Субсидия равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платёж работодатель получает через месяц после трудоустройства безработного, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 12 млрд рублей.

Чтобы получить субсидию, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа в России». После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно — через систему «Соцстрах».