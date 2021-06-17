Прогноз погоды: Россию ждёт необычная осень

Как хочется, чтобы лето не заканчивалось никогда, но так в наших широтах не бывает. Так что осень всё равно придёт. И несмотря на то, что до неё ещё два с половиной месяца, задуматься стоит уже сейчас о том, что нас ждёт.

Синоптики обещают осень необычную по всей стране, хочется верить, что она будет теплой, в меру сухой и солнечной. Хотя такой долгосрочный прогноз грозит ошибками, но посмотреть на него всё-таки стоит – вдруг метеорологи хоть в чём-то окажутся правы.

Ещё осенняя погода интересует наших соотечественников потому, что курорты в России уже перегружены и есть надежда что бархатный сезон будет более комфортным и менее многолюдным. Так что попробуем выяснить – стоит или нет бронировать туры на осень в Крым и Краснодарский край, ведь Турция и Египет по-прежнему закрыты для нас. А может лучше отправиться в отпуск в Москву, Санкт-Петербург, Казань? Давайте разбираться.

Прогноз погоды на сентябрь 2021

Начнём разговор с Крыма. На полуострове, по прогнозу синоптиков, сентябрь будет традиционного жарким вначале и приятным в его конце. Месяц здесь начнётся с плюс 29 и солнечной погоды. Море окажется удивительно тёплым, как парное молоко – плюс 24-25.

Весь месяц будет солнечно и никаких осадков, немного станет прохладнее только после 20 числа – воздух остынет до плюс 23. Такая погода будет способствовать прогулкам, можно посетить исторические достопримечательности, сходить в поход, охотники-любители смогут приехать и попытать счастье на крымских просторах при приятном температурном фоне.

Примерно такая же погода ожидается и в Краснодарском крае – в первой половине сентября воздух прогреется до плюс 30. После 20-х чисел прогнозируется небольшое падение температуру до плюс 25. Но, тут возможны небольшие дожди, хотя и редко.

А вот в Москве уже в сентябре будет необычная погода: похолодает быстро – ожидается, что столбики термометров опустятся до плюс 20, облачность переменная, по окончанию первой декады воздух остынет до плюс 18, а к концу месяца – до плюс 15-16. Возможны осадки, местами сильные.

Примерно такая же погода ждет Санкт-Петербург – начало месяца плюс 19, пасмурно, но без осадков, после небольшое потепление до плюс 22 буквально на пару дней в первой декаде, а потом будет стабильное понижение температуры и уже к концу месяца столбики термометров опустятся до плюс 12.

В Сибири, как обещают синоптики, ожидается примерно такая же ситуация: более или менее тёплое начало месяца, редкие осадки с плавным понижением температур от плюс 22 до плюс 10-12.

Прогноз погоды на октябрь 2021

Октябрь в Крыму, по прогнозу синоптиков, будет довольно прохладным, но без каких-то катаклизмов. Так что нельзя сказать, что второй месяц осени принесёт большие сюрпризы.

В первых числах октября воздух прогреется до плюс 23, облачность ожидается небольшая, да и не каждый день. К 15 числу начнётся постепенное понижение температур до плюс 15, могут быть дожди, но не сильные. К концу октября уже почувствуется настоящее дыхание осени – плюс 12-14.

Краснодарский край выдает прогноз чуть потеплее – в начале месяца будет плюс 24-25 с постепенным снижением до плюс 15 к концу октября. Дождей не обещают.

В Москве пасмурно весь второй осенний месяц. Зато дождей особо не будет, но и солнце – большая редкость. Начало октября покажет на градусниках плюс 15-16, после 10 числа понижение начнётся стремительное и уже к началу ноября воздух остынет до плюс 5-6. В СПб картина похожая, но добавятся осадки. В начале октября плюс 12-14, а похолодание придёт с 10-12 числа, а конец месяц покажет плюс 6-7.

На Урале в октябре холоднее на 2-3 градуса чем обычно. При этом в первой декаде месяца ожидается плюс 10-11, а в последней – всего плюс 4-5. Кроме того, синоптики обещают много осадков.

Прогноз погоды на ноябрь 2021

В ноябре, по прогнозу синоптиков, на крымском полуострове будет довольно тепло. Так, первые полторы декады ожидается плюс 16, солнечно, изредка переменная облачность без осадков. К концу месяца похолодает до плюс 10. Сильных дождей пока не обещают.

На Кубани вновь будет теплее, чем в Крыму. Долгосрочный прогноз обещает в конце осени плюс 18-19 и полное отсутствие осадков. Но ближе к 20-м числам в Краснодарском каре всё-таки начнётся постепенное похолодание с возможными просадками до плюс 14-15.

В Москве в ноябре будет пасмурно и мокро: начал месяца принесёт всего плюс 5-6, а ближе к началу второй декады месяца воздух остынет до плюс 1. Такой необычно низкий для середины ноября температурный фон сохранится в столице до конца месяца. Кроме того, возможны осадки в виде снега.

В городе на Неве будет теплее чем в Москве, но всё равно холодно. Например, в первой декаде на градусниках будет плюс 6-7, во второй плюс 3, в конце месяца ясно, но лишь плюс 1-2.

Вот такой предварительный прогноз на осень 2020. Верить ему, наверное, сильно не стоит. Но учитывать тот факт, что такие долгосрочные выкладки основаны на многолетних наблюдениях за погодой все же надо.