Лучшие производители искусственного мрамора - топ 5

Эти изделия выпускаются множеством производителей, самые лучшие из которых перечислены ниже.
Российские производители
В число лучших российских компаний, производящих изделия из искусственного камня, входят следующие:
- Экомрамор. Она присутствует на рынке уже больше пятнадцати лет и за эти годы многократно получала высокие награды. Продукция характеризуется относительно доступной стоимостью, высоким качеством и длительным сроком службы. При производстве изделий, используется собственная запатентованная рецептура искусственного камня Ecomramor-v17.
- «Гранула». Этот производитель предлагает богатый выбор разнообразных моек, объединенных долговечностью и прочностью.
- «Полигран». Изделия под брендом Tolero R – 107 уже больше двадцати лет выпускает завод «Полигран». Благодаря удобной форме и функциональному крылу они пользуются высоким потребительским спросом.
- Акватон. Этот производитель начал работать двадцать лет назад, постепенно расширяя свой ассортимент. Качество его продукции полностью отвечает всем европейским и российским стандартам. Изделия Акватон Торина прямоугольной формы из искусственного мрамора подходят для просторных кухонь, поскольку состоят из двух раковин с крылом.
- Fostomastone. Этот производитель продает свои изделия не только в России, но и в государствах СНГ. Они изготавливаются с использованием германского оборудования и рассчитаны на небольшие кухни, поскольку имеют размеры 58 на 50 сантиметров.
Иностранные производители
Среди лучших зарубежных компаний, выпускающих изделия из искусственного камня, внимания заслуживают следующие:
- Zigmund & Shtain. В мойках с чашами прямоугольной формы, изготавливаемыми этим германским производителем, имеются все отверстия, которые требуются для комфортного использования.
- FRANKE. Среди всех аналогов продукция этой компании выделяется дороговизной. Данная особенность обусловлена высоким качеством моек, что выражается в их внешней привлекательности, удобном расположении чаши и длительном сроке эксплуатации с сохранением первоначальных свойств.
- Smeg. Представительства итальянской компании Smeg расположены не только в Европе, но и в России, чем и объясняется высокая популярность ее продукции среди российских покупателей. Модель Smeg LSE102 имеет необычную форму – она оснащена двумя чрезвычайно вместительными чашами, одна из которых является прямоугольной.