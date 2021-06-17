Проценко рассказал, может ли вакцинация против COVID-19 вызвать бесплодие

Денис Проценко – главный врач больницы в Коммунарке – рассказал, может ли вакцинация от коронавируса в дальнейшем вызвать бесплодие.

По словам медика, ни одна из имеющихся в России вакцин не оказывает влияние на репродуктивную систему.

«Абсолютно не понимаю, откуда вообще появился этот вброс», – цитирует Проценко РИА Новости.

Специалист также пояснил, что препараты от COVID-19 разработаны на основе технологий, уже ранее применяемых в медицине.

«Все же мы, например, привиты от полиомиелита, но при этом человечество не исчезло от бесплодия. Понимаете, нам, медикам, нужны аргументы, чтобы говорить хорошо или плохо. И говорить о бесплодии после прививки на самом деле на данный момент – это чистой воды спекуляция, так как вообще нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт», – подчеркнул главный врач больницы в Коммунарке.

В свою очередь в Роспотребнадзоре также заверили граждан, что отечественные вакцины против COVID-19 не влияют на способность иметь детей. В ведомстве пояснили, что все препараты прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство. Поэтому доказательств, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на репродуктивную систему, нет.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали решение регионов об обязательной вакцинации. По словам руководителя пресс-службы президента РФ Дмитрия Пескова, введение обязательной вакцинации от COVID в регионах является движением в правильном направлении.

При этом он подчеркнул, что в нашей стране созданы все условия для вакцинации, однако прививочная кампания у нас идёт слабо.

Накануне санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова утвердили обязательную вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Вслед за ними аналогичные решения приняли власти Кузбасса и Сахалина.

Напомним, согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в России коронавирусом заболели ещё 14 507 человек. Всего за время пандемии в нашей стране COVID-19 выявили у 5 264 047 россиян, побороли болезнь 4 839 705 человек (+11 205), умерло 127 99, из них 416 за последние сутки, что стало максимумом с марта этого года.

По количеству новых случаев инфицирования по-прежнему лидирует Москва – в столице за последние 24 часа коронавирус обнаружен у 6 195 человек. На втором месте по приросту за сутки Подмосковье (+1 208), на третьем – Санкт-Петербург (+946). Далее следуют Бурятия (+217) и Нижегородская область (+207).

