Путин рассказал о своих впечатлениях от Байдена

Российский лидер Владимир Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления рассказал о своих впечатлениях от президента США Джо Байдена. Как подчеркнул глава РФ, нынешний хозяин Белого дома настоящий профессионал, передаёт РИА Новости.

«С ним надо очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить, – пояснил Путин. – Он сам ничего не пропускает, уверяю вас».

При этом глава государства отметил, что они с Байденом смогли понять друг друга по ключевым позициям. Также Путин подчеркнул, что образ президента США, который рисуют СМИ, «немного расхолаживает», но не имеет ничего общего с тем, что есть на самом деле.

«Байден выглядит очень бодро. Мы с ним разговаривали 2,5 часа, он полностью в материале», – резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что в Кремле дали оценку вчерашнему саммиту. Как отметил руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков, переговоры в Женеве прошли приблизительно так, как это ожидала Москва.

«Приблизительно так, как ожидали, но будет зависеть дальше от продолжения», – заявил представитель Кремля.

Кроме того, Песков обратил внимание на тот факт, что, как это ни странно, но по урегулированию ситуации на Украине у США есть понимание, что альтернативы Минским соглашениям нет.

В свою очередь Владимир Путин на пресс-конференции после саммита подытожил ход переговоров с Джо Байденом цитатой из Льва Толстого: «В жизни нет счастья, есть только его зарницы». По оценке президента РФ, явно выложившегося за прошедшие пять часов, такие зарницы во время его общения с Байденом блеснули, «и это — главный результат встречи».

Подробно об этом читайте в нашем материале «Во время завершившихся в Женеве переговоров блеснули зарницы счастья».

