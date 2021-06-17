РАЙКИНО: цикл обсуждений мирового кинематографа с Константином Райкиным в КАРО.Арт

В программе несколько фильмов, которые выбрал Константин Аркадьевич, все они связаны между собой важной человеческой темой – поиском и осознанием человеком самого себя.

28 июня откроет цикл картина Федерико Феллини «Восемь с половиной». Один из самых личных фильмов мастера и, безусловно, шедевр мирового кинематографа. Фильм, оказавший влияние на творчество таких режиссеров как Тарковский, Скорсезе, Гиллиам. После просмотра каждого фильма зрителей ждет разговор с Константином Аркадьевичем Райкиным. Модератором встреч выступит Павел Руднев, российский театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения.

Благодарим за поддержку проекта кинопрокатную компанию «Синема Престиж».

Билеты: https://karofilm.ru/art?&event=738

Начало в 19.00 в киноцентре «Октябрь» (Новый Арбат, 24)

Константин Райкин о совместном проекте КАРО.Арт и театра «Сатирикон»: «Меня всерьёз интересует, как люди оценивают искусство. Интересует система их оценок, принципы, которыми руководствуются при оценке. Это касается любого искусства - и театра и кино».

«Мы рады приветствовать Константина Аркадьевича в качестве приглашенного эксперта КАРО.Арт. Уверена, что каждый собеседник из параллельной культурной институции – это оригинальный и неожиданный взгляд на киноискусство. Благодаря нашим гостям, мы расширяем поле для диалога со зрителем, а новые традиции разговора с аудиторией, которые мы культивируем, становятся новой ценностью в нашем обществе – публика с большим вниманием относится к таким событиям. Это безусловно радует и вдохновляет: мы продолжаем собирать в рамках КАРО.Арт уникальных личностей, создающих современное культурное пространство», - Майя Манерова, вице-президент по управлению кинопоказом сети кинотеатров КАРО.

«КАРО.Арт» – это специальный проект сети кинотеатров «КАРО» с уникальной репертуарной политикой: авторское, экспериментальное, классическое, культовое кино на языке оригинала с субтитрами. КАРО.Арт дает возможность посетить самые ожидаемые зрительские премьеры и принять участие в обсуждениях с известными деятелями искусства, увидеть актуальные фестивали, важные ретроспективы, прямые трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов, эксклюзивный арт-прокат. Подробнее: https://karofilm.ru/art