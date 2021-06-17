Рост интереса к дополнительной инфраструктуре в зеленых зонах зафиксировали у жителей Новой Москвы

Домовладельцы и правообладатели земли в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы могут заключить договоры на размещение объектов дополнительной инфраструктуры в границах особо охраняемых зеленых территорий. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Почти за четыре года город заключил с жителями ТиНАО 38 договоров на участки в границах особо охраняемых зеленых территорий. Только с начала 2021 года было заключено 15 таких договоров. На участках, граничащих с частными домовладениями, жители смогут разместить открытые спортивные, игровые или детские площадки, фонтаны, а также площадки для выгула и дрессировки собак. В последнее время мы фиксируем рост интереса жителей Новой Москвы к этой возможности, что связано с переводом соответствующей услуги в электронный вид и активной разъяснительной работой с москвичами», – сообщил заместитель мэра.

Заключить такой договор на срок не более 49 лет могут физические и юридические лица. Для этого им необходимо обратиться в департамент городского имущества или онлайн на портале mos.ru. От заявителя потребуется проект схемы размещения объектов и согласие владельцев смежных земельных участков.

«Размер платежей при заключении договора на размещение некапитальных объектов в ООЗТ зависит от площади, вида разрешенного использования и кадастровой стоимости земельного участка, уже находящегося в пользовании заявителя. При этом любое капитальное строительство, вырубка зеленых насаждений, как и другое влияние на природную среду запрещены. За нарушения предусмотрены штрафы в размере от 3 до 150 тысяч рублей, а также снос незаконных объектов», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.