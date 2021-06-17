Итоги саммита: рубль сначала порадовался, а потом опечалился

В Женеве состоялись переговоры Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом. И хотя стороны постарались обсудить «общие вопросы и то, по каким вопросам можно работать вместе», встреча не стала основанием для достижения четких договоренностей. Единственным конкретным решением стало возвращение послов. На этом фоне начавший, было, довольно уверенный подъем рубль возобновил снижение.

К 20.15 мск четверга курс доллара к рублю, падавший до 71,62 рубля, поднялся к отметке 72,12. Евро в начале переговоров снижался до трехмесячного минимума - 86,8 рубля, но позже подскочил до 87,42 рубля. Снижение рубля к доллару ускорилось после 21.00 мск, когда Федеральная резервная система опубликовала итоги очередного заседания по ключевой ставке. На 21.14 доллар с расчетами «завтра» вырос до 72,35 рубля (+0,25%), евро незначительно подешевел до 87,16 рубля (-0,48%).

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Хороший повод для фиксации прибыли

В последние недели курс рубля рос в основном на ожиданиях встречи Байдена с Путиным, отмечает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Никто не ждал никаких прорывов от нее, но все-таки сам факт такой встречи говорит о том, что стороны готовы к диалогу, и нападки на Россию со стороны США если не прекратятся совсем, то могут уменьшиться и быть менее болезненными. Это позитивный среднесрочный факт для рублевых активов: теперь в их цену будет закладываться меньшая «премия за геополитический риск».

Вчера же с рублем произошло то, что и должно было произойти: началась фиксация прибыли по факту состоявшегося события. Эксперт также добавляет, что вечером резко укрепился курс доллара к корзине мировых валют после того, как глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор может начать обсуждать возможность сокращения мер стимулирования экономики уже на ближайших заседаниях. Поэтому ждем дальнейшего плавного снижения рубля.

Что же касается среднесрочных прогнозов по рублю, то никаких иллюзий строить не стоит, считает Алексей Антонов. Экономика России по-прежнему очень слаба, вряд ли нам удастся в ближайшие годы выйти даже не среднемировые темпы роста. Увеличение притока валютной выручки из-за роста цен на нефть и газ отбирается в Фонд национального благосостояния. Между тем, внутренний спрос на валюту растет из-за удорожания импортных комплектующих в результате роста цен сырьевых ресурсов.

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Не стоит забывать и про приближение думских выборов, в преддверии которых многие инвесторы начнут «уходить в валюту» или как минимум хеджировать позиции по рублевым активам покупкой доллара. Если же после проведения выборов начнутся протестные выступления, то курс российской валюты очень быстро уйдет в район 80 руб. за доллар, прогнозируют в «Алор Брокер».

Итоги саммита России и США оказались ожидаемо прохладными, отмечает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. Встреча завершилась на час раньше запланированного и никаких «прорывов» так и не произошло. Напротив, судя по последовавшим после переговоров пресс-конференциям Владимира Путина и Джо Байдена, стороны смогли лишь договориться о границах и правилах, которые нельзя нарушать и по которым, будет проходить процесс дальнейшей политической конкуренции. А единственный конкретный шаг на встречу друг другу, возвращение ранее высланных послов, вероятно, как раз и станет каналом связи для мониторинга соблюдения установленных границ и правил.

Рубль переходит в режим плавного ослабления

Прохладные итоги немного разочаровали рынки, инвесторы закладывали более позитивные результаты, это было видно по росту российских фондовых индексов и рубля в последние недели. Так что ослабление рубля и снижение российского фондового рынка, которое продолжается и сейчас стало закономерной реакцией, указывает аналитик. Интересно, что двухмесячный тренд на укрепление российской валюты, начался как раз после того, как Джо Байден и Владимир Путин решили встретиться, это было в начале апреля, когда курс рубля находился на минимуме 2021 года 77,00-78,00 за американский доллар. За этот период рубль вырос на 7-8%.

Теперь же ситуация зеркальная: курс рубля на максимумах 2021 года 71,50-72,50 за доллар, а встреча лидеров двух стран завершилась, указывает Александр Розман. Если следовать аналогии, то как раз сейчас, полагает эксперт, может начинаться тренд на ослабление российской валюты, который будет актуален на ближайший квартал с первичными целями 74-75 за доллар и вторичными 78-79 рублей.

В подтверждение этой версии могут говорить и более «ястребиные» чем ожидалось, итоги вчерашнего заседания ФРС. Финансовый регулятор сохранил параметры денежно-кредитной политики неизменными, однако немного поменял свое отношение к повышенной инфляции, заявив, что, она может иметь «более постоянный характер». Кроме того, ФРС пересмотрела траекторию повышения учетной ставки, теперь ожидается, что два повышения могут произойти уже в 2023 году, хотя несколько месяцев назад, таких ожиданий не было.

Рынки на это уже отреагировали снижением на фондовых площадках и ростом курса американского доллара. Вчера распродажи прокатились по фондовым индексам США, они в среднем потеряли 0,4-0,5%, сегодня утром по Азии, а сейчас добрались до Европы и России. Утром 17 июня индекс РТС с открытия торгов теряет более 1,5%, и снижение, сегодня, вероятно продолжится еще на 1% к отметке 1650 пунктов. Это, в свою очередь, оказывает давление и на рубль, который к текущему моменту торгуется на отметке 72,50 к доллару и, как полагает Александр Розман, имеет высокие шансы протестировать отметку 73 в ближайшие несколько дней.