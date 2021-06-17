Счетная палата заявляет об опасности нового кризиса в России

Счетная палата РФ предупреждает об опасности нового макроэкономического кризиса в России из-за ускоренного роста ипотечного кредитования, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам оценки эффективности бюджетных расходов на поддержку рынка ипотеки и жилищного строительства в 2019-2020 годах. В документе подчеркивается, что процесс не соответствует темпам роста строительства и значительно разгоняет цены на жилье.

«С 2020 года в Российской Федерации действуют беспрецедентные меры государственной поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства", - цитирует ведомство. На реализацию всех программ в 2019-2020 годах из бюджета было выделено 89 миллиардов рублей», - заявил аудитор СП Алексей Саватюгин. Он подчеркнул, что на сегодня 26% составляет доля программ господдержки среди всех выданных ипотечных кредитов.

Эксперт отметил, что о неэффективности метода показывает и опыт многих стран, который говорит, что после первоначального эффекта повышения доступности ипотек и снижения ставок, наступает снижение ценовой недоступности жилья.

«Помимо потенциального снижения доступности покупки жилья, форсированный рост ипотечного кредитования может иметь негативные последствия для макроэкономической устойчивости», - заявил Саватюгин. Он уверен, что к кризисам ведет и высокая долговая нагрузка частного сектора.

