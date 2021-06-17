Сможет ли «Единая Россия» примерить к выборам «корону»

Суточный прирост новых заболевших Covid-19 в России в четверг составил 14057 случаев. На первом месте по заболеваемости остается Москва, где было выявлено 6 195 новых случаев заболевания, Московская область (1 208 случаев), Санкт-Петербург (946), Бурятия (217) и Нижегородская область (207).

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Как считают инфекционисты, мы сегодня находимся только в самом начале третьей волны ковида. Пик же «короны» придется на середину июля — самый разгар предвыборных баталий.

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Кругом 60

Рейтинг «Единой России», по последним опросам ВЦИОМ, колеблется вокруг 30 процентов. А вот рейтинг президента Владимира Путина каким-то мистическим образом в точности совпадает с долей населения, необходимой для возникновения коллективного иммунитета к вирусу - около 60 процентов.

Означает ли это, что мобилизовав оба сегмента провластного электората под лозунгом «Даешь вакцинацию!» власти смогут убить одним выстрелом двух зайцев: обеспечить населению требуемый коллективный иммунитет, а партии власти — гарантированный прирост электората?

«Единая Россия» традиционно привыкла получать ориентиры от главы государства, но шансы на то, что президент Путин на съезде ЕР в ближайшую субботу назовет вакцинацию в качестве главной темы предвыборной кампании, невелики, полагает директор ВЦИОМ Валерий Федоров. «Президент Путин редко выступает с инициативами, которые способны расколоть общество. Его роль как президента — объединительная, интегрирующая. Недаром пропрезидентская партия называется “Единая Россия”. Тема же обязательной вакцинации точно не объединяет наше общество, потому что значительная часть населения опасается за негативные последствия вакцинации, а часть вообще считает коронавирус выдумкой мировой закулисы», — говорит он.

Тот факт, что личный пример Владимира Путина, привившегося «Спутником-V», никак или почти никак не вызвал желания подражать ему даже среди самых убежденных сторонников президента, совершенно не противоречит многократно подтвержденному соцопросами высокому рейтингу главы государства, продолжает социолог. «Путина любят и поддерживают не за то, что он привился вакциной. Я лично знаю множество убежденных сторонников Путина, одновременно являющихся убежденными противниками вакцинации — во всяком случае, в обязательной форме. Когда на кону стоит выбор между политической лояльностью и личным здоровьем, подавляющее большинство здравомыслящих людей, разумеется, выбирает здоровье», — говорит Федоров.

Методом рационального убеждения

Для членов «Единой России», в первую очередь депутатов ее фракции, вопроса «прививаться или нет» не существует как минимум с того момента, когда это сделал президент Путин, стчасти дискутирует с ведущим социологом депутат Госдумы, сопредседатель Центрального координационного совета сторонников «Единой России» Сергей Боярский.

«Я сам, все мои знакомые, друзья, коллеги по депутатскому корпусу привиты, хотя многие сделали это не без определенного нажима со стороны тех, кто вакцинировался ранее. На кого-то воздействуют аргументы простого самосохранения, к кому-то приходится в самом деле применять методы рационального убеждения. Власти пока используют добровольно-принудительные меры, чтобы люди вакцинировались. Мы понимаем, что у каждого человека есть право распоряжаться своим здоровьем как ему угодно, но это право заканчивается там, где начинается право окружающих людей на свою безопасность», — напоминает депутат.

Ускорение темпов вакцинации сейчас становится приоритетом действующей власти, потому что второго локдауна страна просто не выдержит, это отправит ее экономику в нокаут, подчеркивает Боярский, напоминая, что во время первого локдауна он находился в эпицентре дискуссий о том, в каких объемах и в какие сроки нужно снимать эпидемиологические ограничения с бизнеса. По его мнению, объяснить третью вспышку коронавируса в стране, которая первой в мире разработала вакцину, можно только безалаберностью ее граждан и непоследовательностью властей.

Что вакцинация работает, и работает эффективно, показывает пример Израиля, власти которого во вторник официально отменили последние ограничительные меры, введенные на время эпидемии. Предстоящий шаббат станет первым «бесковидным» выходным в стране, где в первую волну коронавируса ситуация с заболеваемостью была одной из худших в мире. Вакцинация населения препаратом Pfizer началась в Израиле 20 декабря, и к настоящему времени ее прошли более 55 процентов от общей численности населения, в том числе более 76 процентов взрослых жителей. В итоге удалось довести число инфицированных до нуля.

Долг вакцинацией красен

«На сегодня российские власти пытаются действовать методами кнута и пряника, пытаясь загнать часть населения на пункты вакцинации под угрозой штрафов и увольнений, а ту часть россиян, которых этим не испугать, соблазняют где премиями в размере оклада, где участием в розыгрыше квартир и автомобилей, где дополнительным выходным днем. Но так как всему населению раздать по автомобилю не получится, надо придумывать какие-то не столь разорительные для бюджета меры поощрения», — предлагает Боярский.

Но, возможно, эта разноголосица могла бы быстро прекратиться? Например, одним лишь заявлением с трибуны предстоящего в ближайшие выходные съезда «Единой России» о том, что партия видит своей задачей подойти к 19 сентября со ста — ладно, хотя бы с 60-ю - процентами электората, сделавшего прививку от Covid-19.

Как признаётся Боярский, у партийцев пока нет сведений, поднимет ли эту тему президент Путин, чье выступление ожидается на ХХ съезде. Но что партийное руководство уже давно продвигает тему вакцинации как партийный и патриотический долг, он не отрицает.

«Поскольку мы — партия президента, то большинство партийцев последовали его примеру, — утверждает Боярский. — Но мы за этот год убедились, что за пределами собственно партии одни призывы к сознательности, к сожалению, не работают, хотя они раздаются из каждого утюга. Если даже личного примера президента, премьер-министра, врачей, известных лидеров общественного мнения не хватает, чтобы убедить людей поставить вакцину, то, видимо, настало время для каких-то мер обязательного характера», — не исключает депутат.

Одной вакциной — двух зайцев

Профессор кафедры общей социологии НИУ ВШЭ Александр Гофман настроен более оптимистично. По его мнению, использование темы вакцинации в предвыборной кампании хоть и не приведет к многократному росту проголосовавших за «Единую Россию», но точно ей не навредит. Социолог подчеркивает, что использование темы вакцинации в предвыборной кампании действительно позволяет убить одним выстрелом двух зайцев, но размеры этих «зайцев» окажутся несравнимыми.

«Для политической партии целью предвыборной кампании все-таки является не достижение коллективного иммунитета в популяции, а получение максимального количества голосов. Использование такой беспроигрышной темы, как борьба с пандемией, какие-то проценты единороссам, несомненно, добавит, а также, в качестве положительного побочного эффекта, приведет к росту привившихся среди ядерного электората ЕР. Но партии-то важнее расширить свое влияние и за его пределы, и одной только игры на злободневной теме может оказаться маловато», — рассуждает он.

Лозунг «Даешь вакцинацию!» может быть инструментом для увеличения числа сторонников партии, но вряд ли — числа реально вакцинировавшихся, проводит социолог разграничение в целеполагании. Вдобавок, если тема вакцинации будет поднята правящей партией на щит, ей следует быть готовой к тому, что политические конкуренты попытаются обернуть ее против самой «Единой России», не исключает Гофман.

«Разумеется, ни одна политическая сила, даже оппозиционная, не будет заявлять, что если правящая партия за вакцинацию, то мы против. В этом смысле да, такой лозунг беспроигрышный. Но конкуренты ЕР точно станут обвинять ее в непоследовательности, в неискренности, в стремлении использовать злободневную проблему для набора электоральных процентов и т. д. Я могу предвидеть, что ЛДПР и КПРФ попытаются обвинить единороссов в нежелании объявить вакцинацию обязательной для всех — потому что электораты Жириновского и Зюганова очень любят ходить строем», — прогнозирует эксперт.

Так или иначе, «Единая Россия» может воспринять приход третьей волны эпидемии, по времени совпавшим с началом думской кампании, как вызов, на который нужно дать достойный ответ. В ситуации, когда от вакцинации зависят человеческие жизни, амбивалентаная, или даже просто пассивная позиция не выглядела бы годной ни этически, ни политически. А предвыборная кампания дает возможность донести точку зрения партии, выступающей за то, что прививаться необходимо, до максимального числа людей.