В России за сутки выявили более 14 тыс. случаев COVID

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 14 057 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг. Нарастающим итогом в стране со 2 марта 2020 года зарегистрировано 5 264 047 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь в России достигло 127 992, 416 человек скончались за последние сутки. Успешно перебороли заболевание 4 839 705 россиян, из которых 11 205 человек выписаны за последние сутки

На первом месте среди регионов по заболеваемости коронавирусом остается Москва, где было выявлено 6 195 новых случаев заболевания, умерли 73 пациента, 3 636 человек выздоровели. Далее следуют Московская область (1 208 случаев) и Санкт-Петербург (946 случаев). В топ-5 вошли Бурятия (+217) и Нижегородская область (+207). Наименьший прирост зафиксирован в Еврейской АО (+7), Ненецком АО (+6), Чукотском АО (+4).

