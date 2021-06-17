В Госдуме прокомментировали итоги встречи Путина и Байдена

Андрей Исаев – заместитель фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента РФ – прокомментировал итоги встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена, которое состоялась накануне в Женеве.

По мнению депутата, в ходе вчерашних переговоров российский лидер дал чётко понять своему американскому коллеге, что наша страна не будет отступать от своих позиций, передаёт РИА Новости.

«Вместе с тем, наш президент указал Байдену, что мы действуем в интересах международной безопасности. Россия была и будет сверхдержавой», – резюмировал Исаев, добавив, что признаки нормализации российско-американских отношений уже произошли, так как достигнута договоренность о возвращении послов.

Ранее сообщалось российский лидер Владимир Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления рассказал о своих впечатлениях от президента США Джо Байдена. Как подчеркнул глава РФ, нынешний хозяин Белого дома настоящий профессионал.

«С ним надо очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить, – пояснил Путин. – Он сам ничего не пропускает, уверяю вас».

При этом глава государства отметил, что они с Байденом смогли понять друг друга по ключевым позициям. Также Путин подчеркнул, что образ президента США, который рисуют СМИ, «немного расхолаживает», но не имеет ничего общего с тем, что есть на самом деле.

«Байден выглядит очень бодро. Мы с ним разговаривали 2,5 часа, он полностью в материале», – резюмировал Путин.

