В Кремле прокомментировали решение регионов об обязательной вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что введение обязательной вакцинации от COVID в регионах является движением в правильном направлении. Речь, в частности, идет об обязательной вакцинации от коронавируса для работников некоторых сфер в Москве, Подмосковье, на Кузбассе и Сахалине

«С учетом ситуации абсолютно в правильном. Это моя личная точка зрения», - заявил чиновник, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Он также заявил, что в России созданы все условия для вакцинации, однако прививочная кампания в России идет слабо.

«У нас есть вакцина прекрасная, у нас есть инфраструктура вакцинирования с учетом обширной географии. Но мы этого не делаем в нужной мере», - заявил представитель Кремля.

Ранее Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что в москве наблюдается стремительное ухудшение ситуации с распространением COVID-19.

"Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости", - сказал Собянин.

Накануне санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова утвердили обязательную вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Вслед за ними аналогичные решения приняли власти Кемеровской области и Сахалина. При этом указывалось, что человек может быть отстранен от работы за отказ от прививки без уважительной причины.

