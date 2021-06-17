В вузы Москвы предлагают пускать на пары только привившихся от COVID студентов

Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья выступил с предложением допускать к очным занятиям, начиная с 1 сентября, только студентов, которые сделали прививку от коронавируса, переболели вирусом или не могут сделать прививку по медицинским показаниям, сообщил ТАСС, ссылаясь на рекомендации совета.

«Остальные обучающиеся должны будут заниматься в удаленном режиме», - говорится в документе.

Также ректоры предлагают привлечь к разъяснительной работе медиков, которые подробно расскажут студентам о вакцинации. Рекомендуется каждую неделю распространять среди студентов и работников информацию о количестве заразившихся коронавирусом и переведенных в режим самоизоляции.

В пояснительном документе говорится, что до 15 августа не менее 60% сотрудников вузов должны быть вакцинированы от COVID, для этого на территории вузов нужно организовать выездные медицинские бригады. Также совет ректоров рекомендовал отменить гостевой режим в общежитиях вузов, усилить контроль на входе в университеты и ужесточить соблюдение профилактических мер.

