Собянин рассказал о новом агрессивном штамме коронавируса в Москве

В Москву пришла новая, более агрессивная мутация коронавируса, заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает РБК.

Распространение нового варианта инфекции приводит к росту госпитализаций и необходимости увеличивать количество коек для больных, отметил глава города.

«К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет; пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека», — сказал Собянин.

Он также добавил, что московские власти близки к жестким ограничениям из-за ситуации с COVID-19.

Ранее Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что власти Москвы наблюдают стремительное ухудшение ситуации с распространением коронавируса в городе.

"Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости", - сказал Собянин.

Накануне санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова утвердили обязательную вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Вслед за ними аналогичные решения приняли власти Кемеровской области и Сахалина. При этом указывалось, что человек может быть отстранен от работы за отказ от прививки без уважительной причины.