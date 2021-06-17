Власти Подмосковья не допустят к работе непривитых от COVID водителей такси и автобусов

Власти Московской области заявили, что не привившиеся от коронавирусной инфекции водители автобусов и такси, не будут допущены к работе. Об этом в эфире телеканала «360» сообщил вице-губернатор региона Игорь Тресков.

«Мы до каждого водителя доведем информацию, что непровакцинированные водители как автобусов, так и такси не будут допускаться к работе», — сказал Тресков.

В целях учета вакцинированных водителей власти региона составят списки, в которых со слов водителей будут занесены данные, где и когда работник пройдет вакцинацию в срок до 30 июня.

«Контролировать сроки процедур и внесение данных будут МТДИ (министерство транспорта и дорожной инфраструктуры) вместе с агрегаторами такси», - рассказал Тресков. Чиновник уточнил, что получать уведомления водители начнут с 18 июня.

Вице-губернатор добавил, что сотрудники ГИБДД будут проверять наличие QR-кодов, либо ковид-паспортов у таксистов на блок-постах.

