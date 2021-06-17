Путин подписал Указ о назначении выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва». Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. В соответствии с документом выборы депутатов Государственной Думы назначены на 19 сентября

«В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» постановляю […] назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 г.», — говорится в тексте Указа.