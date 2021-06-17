Wildberries запустил сервис по экспресс-доставке продуктов и цветов

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries объявил о начале продажи продуктов питания из категории fresh (фруктов, овощей, зелени, рыбы, мяса, птицы, морепродуктов) и готовых блюд, а также цветов, сообщает «Коммерсантъ».

Проект в настоящее время работает в тестовом режиме, экспресс-доставка за два часа стала доступна жителям Москвы, говорится в сообщении компании. Зона доставки данной категории товаров будет расширяться постепенно. Доставку будут осуществлять магазины, специализирующиеся на данных видах продукции. После получения заказа в режиме реального времени продавец должен будет организовать их логистику.

Продавать цветы и продукты из категории «скоропортящихся» на Wildberries смогут как представители крупных продовольственных компаний, так и небольшие фермерские хозяйства, сообщили в компании. Торговая комиссия для продавцов этих категорий товаров составит 5%, вне зависимости от масштабов бизнеса. Для заказа от 2 тыс. рублей доставка будет осуществляться бесплатно, при заказе на меньшую сумму составит 199 рублей.

Как отметили в пресс-службе Wildberries, компания занимается продажей продуктов питания, начиная с 2018 года. На онлайн-площадке можно купить детское питание, чай и кофе, бакалея, снеки, сладости, хлебобулочные изделия и прохладительные напитки.

«Сегодня продукты питания являются одной из наиболее быстрорастущих товарных категорий на Wildberries: по итогам 2020 г. их оборот вырос на 605% год к году», - сообщили в компании.

Wildberries – крупнейший онлайн-ритейлер России. Оборот площадки в 2020 году вырос на 96%, до 437,2 млрд рублей.

