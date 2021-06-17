Женщинам хотят запретить употреблять алкоголь

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает запретить женщинам детородного возраста употреблять алкоголь.

Об этом, в частности, говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы. Согласно этому документу, все страны мира должны принять меры по повышению осведомленности населения о вреде спиртных напитков для здоровья. При этом особое внимание следует уделить защите детей, беременных, а также женщин детородного возраста.

В ВОЗ уже объяснили, что это связано с тем, что употребление алкоголя до и во время беременности может привести у будущего ребёнка к развитию самых различных врождённых недугов, а также к появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению.

Кроме того, это оказывает негативное воздействие на физическое и психологическое состояние матери. Как полагают в ВОЗ, наилучшим вариантом будет полный отказ женщин от алкоголя. Эти заявления уже вызвали резкую критику среди пользователей Сети Интернет, а ВОЗ обвинили в сексизме, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сотрудники ВШЭ пришли к выводу, что тягу к алкоголю формирует не столько внешняя среда, сколько черты характера и социально-эмоциональные особенности поведения личности.

При этом, не связанной с «алкогольными» практиками оказалась только одна черта — доброжелательность или согласность. Степень влияния остальных отличается, в том числе для мужчин и женщин, но главный вывод однозначный: особенности личности определяют отношение к алкоголю — предсказывают вероятность и объем потребления.

