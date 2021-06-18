«Абрау-Дюрсо» возобновляет экспортные поставки в США

После пятилетнего перерыва ГК «Абрау-Дюрсо» возобновляет поставки своей продукции в США. Партнёром Группы выступила компания Interbalt Fine Wine & Spirits, которая занимается импортом алкогольных напитков в США уже более 20 лет.

Известно, что первая партия игристых вин «Абрау-Дюрсо» поступит в продажу уже до конца этого месяца. На экспорт в первую очередь отправлены игристые вина, при этом на американском рынке будет представлен самый широкий ассортимент: от вин, произведенных методом Charmat, — «Русского игристого» до классических, произведенных по французской технологии, — Victor Dravigny, Brut d’Or и Abrau Durso Cuvee Alexander II (которое в России представлено под торговой маркой «Империал».) ГК «Абрау-Дюрсо» стала единственной российской компанией, чьи вина в настоящее время можно приобрести в США.

На сегодняшний день ГК «Абрау-Дюрсо» занимает лидирующую позицию по экспорту игристых вин из нашей старны, в том числе созданных по классической технологии шампанизации. Напомним, продукция «Абрау-Дюрсо» экспортируется в 24 страны мира, среди которых ФРГ, Великобритания, Чехия, Венгрия, Греция, Финляндия, Индия, Япония, а также страны Прибалтики и СНГ. Совокупный объём дистрибуции на зарубежные рынки за 2019-2020 годы составил более 2 млн бутылок.

Наша справка

Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» — ведущий производитель игристых и тихих вин России. Удельное имение Абрау-Дюрсо основано в 1870 году по именному указу императора Александра II. Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Лоза» и др.

Также компания является официальным и эксклюзивным дистрибьютором международных брендов: Freixenet, Mionetto Prosecco, Henkell и Torley. По итогам 2020 года Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» было реализовано более 40,5 млн бутылок алкогольной продукции. В 2020 году Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» отметил 150-летний юбилей со дня основания.

