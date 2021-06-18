Акции дня: акции «Селигдара» растут на новостях о «дивах»

В лидеры роста вышли акции золотодобытчика компании «Селигдар» по итогам дневной сессии на Мосбирже в пятницу, 18 июня. За день обыкновенные акции подорожали на +2,60% до 47,71 рублей за акцию.

Совет директоров «Селигдара» рекомендовал выплату дивидендов за 2020 год в размере 1,95 рублей на обыкновенную акцию и 2,25 рублей на «преф». Дата закрытия реестра - 25 июня 2021 года.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,42% до 3802,95 пунктов. Индекс РТС снизился на -1,06% до 1646,72 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 20:21 мск составила 73,48 долларов за баррель (+0,55%). Российская валюта слабела – 72,75 рублей за доллар.