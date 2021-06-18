Американские конгрессмены призвали Байдена пройти тест на когнитивные расстройства

Ронни Джексон – бывший врач Белого дома, а ныне член Конгресса – призвал нынешнего хозяина Овального кабинета Джо Байдена незамедлительно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций.

По мнению специалиста, «снижение умственных способностей» и забывчивость лидера США с каждым днём становятся всё более заметными, передаёт РИА Новости.

«Наш народ заслуживает знать, что президент может осуществлять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего, – говорится в письме Джексона, которое опубликовано на его официальном сайте. – Для того чтобы этого достичь, мы призываем Байдена незамедлительно пройти когнитивный тест».

Под этим письмом свои подписи поставили уже 13 конгрессменов. Все они представляют Республиканскую партию. Конгрессмены настаивают на том, чтобы Байден незамедлительно последовал примеру своего предшественника Дональда Трампа, который в своё время успешно прошёл такое тестирование.

Напомним, во время пресс-конференции по итогам саммита в Женеве Байден в очередной раз оговорился, рассказав журналистом, что он провёл хорошую встречу с президентом России… Трампом.

