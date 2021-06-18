Россия возобновит авиасообщение с Турцией и еще рядом стран

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил возобновить авиасообщение с девятью странами. Об этом рассказала глава оперштаба, вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия-24", сообщает Российская газета.



По словам Голиковой, российские специалисты пришли к выводу, что полномасштабное восстановление авиасообщения с Турцией целесообразно.

Кроме того, в июне снова можно будет слетать в США, Кипр, Италию, Северную Македонию, Болгарию, Бельгию, Ирландию и Иорданию.

Также будет увеличено число рейсов в Швейцарию, Австрию, Армению, Карат, Хорватию, Азербайджан, Грецию и Финляндию.

Кроме того, в список государств, граждане которых могут посещать Россию, внесены Китай и Лихтенштейн.

Некоторые государства уже заявили о готовности принимать россиян, привитых от коронавируса, добавила Голикова.